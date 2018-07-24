Карты «Тройка» с изображением амурского тигра появятся в московском метро

Транспортные карты «Тройка» с изображением амурского тигра появятся в кассах Московского метрополитена с 29 июля, выпуск карт приурочен к Международному дню тигра и пятилетию с момента основания центра «Амурский тигр», который изучает и сохраняет популяцию этого редкого хищника, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Мы регулярно выпускаем тематические карты «Тройка», которые пользуются большим спросом у наших пассажиров. К Международному дню тигра мы выпустили уникальную «Тройку» ограниченным тиражом 3 тысячи экземпляров», — сказал первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

На лицевой стороне карты нарисован затаившийся в траве амурский тигр. На оборотной стороне изображены черно-оранжевые полосы — характерный окрас представителя семейства кошачьих, находящегося на грани исчезновения.

Амурский тигр — один из самых малочисленных, при этом самый крупный и северный подвид тигра. На территории России живет 95% его мировой популяции. Амурский тигр обитает на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском крае . Это уникальный вид, который представляет не только национальную, но и общемировую ценность.

Международный день тигра учрежден в 2010 году и с тех пор отмечается 29 июля. В этот день особое внимание уделяется проблеме исчезновения тигров и способам их защиты.