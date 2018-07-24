Бесплатные тренировки под открытым небом пройдут в Сургуте

Молодежная палата Сургута запустила проект «Здоровая молодежь». Теперь в муниципалитете можно посетить бесплатные тренировки под открытым небом. Так, до конца этого лета каждое воскресенье любой желающий сможет не только потренироваться в разных видах спорта, но и посетить обучающие семинары.

«Летом хочется больше времени проводить на свежем воздухе, поэтому захотели предоставить такую возможность всем сургутянам. Мы запланировали еще семинары по правильному питанию, ведь это залог успеха красивого и здорового тела», — поделился планами куратор проекта «Здоровая молодежь», член молодежной палаты при думе города Сургута Артем Сайфутдинов.

Как сообщает ugra-news, на первой такой тренировке сургутяне занялись йогой. Участники отметили, что двухчасовое занятие пролетело как один миг и они действительно, отдохнули и телом и душой:

«Это было очень интересно! Мы пришли всей семьей — с мужем и двумя детьми. Нам понравилось. А еще солнце пригревало, ветерок свежий дул, в какой-то момент перестала слышать гул города, а только лишь наслаждалась звуком красивой индийской музыки и пением птиц», — отметила сургутянка Марина Гаврилова

В программу войдут йога, зумба (танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканской музыки) и многие другие современные направления фитнес-индустрии. Эксперты расскажут, как правильно питаться во время силовых нагрузок, а также чем отличается мужской рацион от женского. С расписанием тренировок и семинаров можно следить в группе молодежной палаты при думе Сургута в социальной сети «ВКонтакте» или позвонить по телефону 36-61-78.