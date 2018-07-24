Медведь с зелеными глазами выгнал компанию из бани

Июльской ночью в прошлую субботу кыштовчане вновь столкнулись с дикой природой в самом неожиданном месте: компания из четырех человек, заказавшая баню на местной базе отдыха «Карбалык» в 11 км от Кыштовки, увидела, как на противоположном берегу, в полусотне метров от них, в воду нырнул медведь.

Была предрассветная темнота, однако купальщики утверждают, что успели заметить «зеленые глаза» медведя. Сейчас они даже не помнят, как выскочили из воды.

Баня на базе отдыха «Карбалык», куда нагрянул медведь. Фото: Туристический портал Новосибирской области

Медведи в Кыштовском районе, отмечают местные жители, подбираются все ближе к населенным пунктам. Год назад в районе произошел страшный случай. Впервые медведь напал на человека в сотне метров от аэропорта Кыштовки. Местные жители собирали грузди в семи километрах от райцентра.

Неожиданно медведица напала на женщину. На помощь ей поспешили остальные грибники. Кто-то побежал к машинам и стал сигналить. И только родной брат пострадавшей Александр Г. взял палку и кинулся на медведицу, сумев женщину отбить. За несколько секунд хищник нанес серьезные раны — буквально снял скальп с головы. Рядом видели медвежонка, поэтому, как говорят специалисты, медведица и была такой агрессивной.

Добавим, в этом году утверждены квоты добычи бурого медведя и барсука на территории региона. С 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года охотникам разрешили «добыть» 157 «хозяев тайги» и почти две тысячи барсуков. В прошлом году охотники имели право на 136 медведей.