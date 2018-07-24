Госпитальное судно ВМФ НОАК «Мирный ковчег» прибыло в Вануату

Сидней , 24 июля / Синьхуа / — По сообщению из Порт-Вилы , 23 июля госпитальное судно ВМФ НОАК «Мирный ковчег», выполняющее задачи «Гармоничной миссии-2018», прибыло в Порт-Вилу с восьмидневным дружественным визитом и для оказания бесплатных медицинских услуг. Это уже второй с 2014 года визит судна в Вануату

На причале судно «Мирный ковчег» встречали премьер-министр Вануату Шарлот Салвай, а также министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр здравоохранения, начальник полиции, временно исполняющий обязанности командующего мобильными войсками Вануату. В своем выступлении на церемонии Шарлот Салвай приветствовал прибытие китайского судна «Мирный ковчег» и выразил благодарность китайскому правительству за направление этого судна в его страну, отметив, что визит судна «Мирный ковчег» приурочен ко Дню национальной независимости Вануату, что свидетельствует о глубокой дружбе между странами.

В ходе визита команда судна «Мирный ковчег» предоставит бесплатные медицинские услуги местным жителям, расскажет о здравоохранении и проведет культурные мероприятия. —0—