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Госпитальное судно ВМФ НОАК «Мирный ковчег» прибыло в Вануату
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Госпитальное судно ВМФ НОАК «Мирный ковчег» прибыло в Вануату 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сидней, 24 июля /Синьхуа/ — По сообщению из Порт-Вилы, 23 июля госпитальное судно ВМФ НОАК «Мирный ковчег», выполняющее задачи «Гармоничной миссии-2018», прибыло в Порт-Вилу с восьмидневным дружественным визитом и для оказания бесплатных медицинских услуг. Это уже второй с 2014 года визит судна в Вануату.
На причале судно «Мирный ковчег» встречали премьер-министр Вануату Шарлот Салвай, а также министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр здравоохранения, начальник полиции, временно исполняющий обязанности командующего мобильными войсками Вануату. В своем выступлении на церемонии Шарлот Салвай приветствовал прибытие китайского судна «Мирный ковчег» и выразил благодарность китайскому правительству за направление этого судна в его страну, отметив, что визит судна «Мирный ковчег» приурочен ко Дню национальной независимости Вануату, что свидетельствует о глубокой дружбе между странами.
В ходе визита команда судна «Мирный ковчег» предоставит бесплатные медицинские услуги местным жителям, расскажет о здравоохранении и проведет культурные мероприятия. —0—
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