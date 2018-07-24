Ещё
Раскрашенный осел «работал зеброй» в египетском зоопарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

Раскрашенный осел «работал зеброй» в египетском зоопарке 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В египетском зоопарке под видом зебры посетителям показали раскрашенного осла. Подвох в каирском зверинце обнаружил школьник. Десятиклассник Мухаммед во время экскурсии заметил, что на морде и теле животного размазались черные полосы.
Юноша сфотографировал псевдо-зебру, передает телеканал «Россия 24». Снимки, которые он выложил в соцсети, вызвали резонанс в арабских СМИ. И хотя ветеринары подтвердили, что в зоопарке под видом зебры представили вполне привычного для Египта осла, руководство зверинца упорно отказывается признавать подвох.
Вести.Ru: последние новости
Гоген Солнцев и его пожилая супруга готовятся стать родителями Филиал с счастливым номером: телеканал "Таврида" начал вещание из Крыма Производственная активность в Японии замедлилась до минимума за 20 месяцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов65
Путина попросили вмешаться еще в одну войну641
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»253
«Мы не доверяем России и никогда не будем»315
Украина собралась мириться с Россией19
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение