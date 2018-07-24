Раскрашенный осел «работал зеброй» в египетском зоопарке

В египетском зоопарке под видом зебры посетителям показали раскрашенного осла. Подвох в каирском зверинце обнаружил школьник. Десятиклассник Мухаммед во время экскурсии заметил, что на морде и теле животного размазались черные полосы.