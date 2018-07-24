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Правила получения РВП вне квоты предлагают изменить
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Правила получения РВП вне квоты предлагают изменить 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство предлагает уточнить право получения разрешения на временное проживание (РВП) вне квоты по ряду оснований.
Инициатива касается иностранцев, которые имеют супруга, родителей или детей — граждан Российской Федерации. Все они должны получать РВП только в пределах того региона, где проживают их близкие родственники, следует из предложенных поправок.
Как и прежде, такие граждане не смогут по собственному желанию менять место проживания. Исключение может быть сделано лишь для тех обладателей РВП, которые переезжают на новый адрес по программе добровольного переселения соотечественников. Также переехать можно будет в случае, если новое место жительства получил супруг, ребёнок или родитель — гражданин РФ, на основании родства с которым получено РВП.
Проект поправок в Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» направлен на исключение злоупотреблений мигрантами правом получения РВП вне квоты, отмечается в пояснительной записке. Также это позволит снизить количество фиктивных браков, которые приезжие заключают ради разрешения на временное проживание в России.
Законопроект поступил в Госдуму 13 июня и сейчас готовится к первому чтению. Профильный Комитет Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений планирует обсудить инициативу в ходе заседания, которое состоится 24 июля.
Напомним, РВП выдаётся иностранным гражданам на три года. Прожив хотя бы год в этом статусе, мигранты могут получить вид на жительство. Прожив в России в течение пяти лет по виду на жительство, мигранты имеют право в общем порядке подать документы на приобретение российского гражданства.
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