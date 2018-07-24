Опыт или возраст? Работа есть для всех

«С работы сократили, до пенсии не дали доработать! Куда мне теперь идти? На какие средства выживать? Нигде не берут!» − в последнее время всё больше и больше людей сталкивается с такой проблемой. Куда пойти работать человеку в возрасте, выясняла корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Дмитрий Мелешкин

«Проблемы с поиском работы были во все времена. С этим вопросом к нам одинаково часто обращается как молодёжь, только что окончившая вуз, так и пожилые люди. И я могу с уверенностью сказать, что каждое трудоустройство сугубо индивидуально. Тут самый главный аспект — как человек презентует себя, а не какие-то возрастные рамки», — подчёркивает Дмитрий Мелешкин, начальник отдела организации трудоустройства департамента труда и занятости населения.

Стоит отметить, что сокращения сейчас работодатель маскирует: реорганизацией, оптимизацией, чем угодно. Для человека создают такие условия, что он просто вынужден писать заявление и уходить по собственному желанию. Формально массовых сокращений в Кузбассе нет. А проблемы есть. И трудности с поиском работы среди лиц старшего возраста испытывают женщины старше 50 лет и мужчины старше 53 лет.

«Я в своей жизни никогда не бездельничала. У меня стаж рабочий больше 35 лет! Всю себя отдавала детям, работала воспитателем в детском саду. Всё не могла дождаться, когда уже выйду на заслуженный отдых. И тут пришла беда, откуда не ждали — сокращают с работы. Так сказать, «попросили». Долго я пыталась бороться за своё место, в итоге нервы сдали, и я ушла. Благо, хоть муж уже на пенсии. Но нам его доходов на двоих не хватает. У нас и кредиты, и детям всё же стараемся какую копеечку дать. Как-то не хочется на их шею садиться!», − делится переживаниями жительница Ленинска-Кузнецкого Марина Власова.

Куда пошлют с биржи?

Уровень безработицы в Кузбассе составляет 7,5%, в то время как в России этот показатель равен 5,2%.

По информации областного центра труда и занятости населения Кемеровской области, на первое июня в Кузбассе зарегистрировано 24 тыс. 395 безработных граждан (это на четверть меньше, чем в прошлом году). Работодатели предлагают безработным 33 тыс. 600 вакансий. Так, в центре занятости населения Кемерова убедительно сказали, что работа для пожилых людей у них есть!

«С начала года к нам обратились 398 человек предпенсионного возраста, 120 из которых сократили с прошлого места работы. Хотелось бы отметить, что возрастная дискриминация запрещена законодательством! Потому критерии подбора работы для всех одинаковые, независимо от возраста. В целом, человек пенсионного возраста может устроиться на любую работу: бухгалтером, воспитателем, рабочим на завод и т.д. Конечно, обращаем внимание на опыт работы, образование. К примеру, если до сокращения человек работал преподавателем в вузе, то он может устроиться учителем в школу. На базе нашего центра занятости лица пенсионного возраста проходят обучение профессиям. Так, в этом году 15 человек выучились на швею, кассира, охранника, бухгалтера и т.д.», − рассказала начальник отдела трудоустройства ЦЗН Кемерова Алла Садова.

Кадровики рекомендуют при первом же звонке работодателю рассказать о своём возрасте. Так вы сэкономите как его, так и своё время.

«И в 50 лет работу найти возможно практически в любой сфере, кроме торговли. Всё-таки в ней больше молодёжь востребована. А так, на личном опыте могу сказать, что в таком возрасте берут на работу бухгалтером, инженером, на производственные предприятия (по изготовлению металлов, сплавов). В общепит с лёгкостью возьмут! Кстати, в общепите и в бухгалтерии, наоборот, на возраст обращают большое внимание! В этих отраслях считается, что чем старше человек, тем он опытнее», — пояснил технический директор рекрутингового агентства «Exelect» Илья Филлипов.

Лучше 500 рублей в руках?

Конечно, человеку в возрасте сложно решиться на какие-то кардинальные перемены в жизни. А поэтому нужно сразу определиться со своей целью и, исходя из этого, составить резюме. Многие пожилые люди стараются найти работу с гибким графиком, чтобы и деньги заработать, и с внуками успеть понянчиться.

В Интернете различные сайты, предлагающие работу, просто пестрят объявлениями «Работа для студентов, мам в декрете, пенсионеров. Зарплата от 30 тысяч рублей!»

«Мы занимаемся организацией оптовых продаж косметики. Свой график каждый устанавливает сам, главное, работать не меньше двух часов в день. Конечно, изначально много денег не будет, но если вы будете активно работать, ваш доход уже в скором времени будет составлять 500 долларов!», − пообещала администратор работы в Интернете Татьяна Мирошниченко. Но стоит отметить, что вас могут попросить выкупить товар, который вы потом будете сбывать. Так что обещанный доход может обернуться убытками!

Некоторые люди в возрасте пытаются заработать на том, что умеют достаточно хорошо. Так, пенсионерка из пос. Барановка Ольга Сидренко нашла себя в репетиторстве.

«Я и мой муж занимаемся репетиторством. Всю жизнь мы работали учителями в школе. В итоге, у меня пенсия — 10 тысяч рублей, у мужа — 12. Младший сын несовершеннолетний, учится в городе, ему тоже финансовая поддержка от нас нужна. Главное подспорье у нас — огород да хозяйство (кроликов держим). Репетиторство — это больше сезонная работа. У нас в Барановке это занятие невостребованное, потому приходится с мужем ездить к ученикам в Кемерово. А теперь давайте посчитаем. 150 рублей мы тратим на дорогу, а за час работы получаем 350 рублей. В день где-то рублей 500 выручки выходит. Разве это деньги? Так, в магазин один раз сходить! А тут ещё по телевизору услышали, что налог хотят ввести на любые дополнительные виды деятельности. Мы просто в шоке!», − рассказала пенсионерка о своих ожиданиях.