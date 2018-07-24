Убить Amazon: почему Walmart и Microsoft начали войну против Джеффа Безоса

На прошлой неделе компании Walmart Microsoft объявили о широком сотрудничестве: ближайшие пять лет розничный гигант будет пользоваться облачными решениями и алгоритмами анализа данных Microsoft. Примеру Walmart готовы последовать множество ретейлеров поскромнее. Глава Microsoft Сатья Наделла прямо объявил, что это соглашение — очередной залп в войне с компанией Amazon.

Не секрет, что в последние годы Amazon стала настоящим злым гением американских розничных сетей. На онлайн-площадку Amazon приходится почти половина розничных продаж, совершаемых через интернет. Помимо доли рынка ретейлеры теряют и в рентабельности. Amazon первой ввела в обиход такие приятные покупателю опции, как бесплатная доставка и уравнивание по цене (price matching: если вы находите такой же товар, но дешевле, Amazon обязуется продать его по этой низкой цене). Остальным ретейлерам приходится соответствовать, тем более, что ряд стартапов пытаются повторить бизнес-модель Amazon в той или иной нише рынка и жестко конкурируют по цене в ущерб рентабельности — своей и всей отрасли.

Не избежала потерь и компания Walmart, икона американского массового потребителя и крупнейший ретейлер с годовым оборотом $500 млрд Для сравнения, у самой Amazon оборот пока меньше больше чем в два раза. Основной формат Walmart — продуктовые гипермаркеты с огромным ассортиментом малоразмерных товаров для дома — наиболее подвержен замещению со стороны онлайн-площадок: по сути, это тот же склад, только хуже масштабируемый и с большим количеством людей. В 2015-2016 годах выручка Walmart перестала расти, обострились проблемы с качеством обслуживания и с зарплатами персонала: многие работники Walmart получали минимальную зарплату, которая была повышена на 20-30% во многих штатах в конце президентства Барака Обамы . Основным «обидчиком» Walmart называлась Amazon — и поэтому инвестиционная стратегия «акции Amazon против акций оффлайн-розницы» стала весьма популярной. После 2016 года цена акций Walmart выправилась, но результаты остаются слабыми, особенно в части рентабельности — судя по всему, рынок позитивно оценил, что менеджмент компании сфокусировался на борьбе с главной угрозой и начал делать шаги в сторону монетизации своей гигантской базы лояльных покупателей.

Невероятно, но факт — многие ретейлеры, включая Walmart, для хранения данных и управления процессами пользовались услугами Amazon Web Services (AWS) — мирового лидера в сфере облачных решений и основного зарабатывающего подразделения Amazon (порядка 10% выручки и половины операционный прибыли, с ежегодным ростом 30%). Таким образом, ретейлеры сами взрастили своего врага, оплатив для Amazon возможность держать крайне низкую рентабельность в рознице. Кроме того, данные по торговым цепочкам по всей Америке, отданные на хранение и обработку на сервера Amazon, могли помочь ей находить ключевые точки создания стоимости — хотя Amazon, конечно, это отрицает.

Walmart решила положить этому конец, выдвинув в 2017 году лозунг «ни одного продукта от Amazon», уже подхваченный многими ретейлерами. Весьма своевременно: AWS остается лидером по ряду характеристик (в частности, в широте охвата и простоте внедрения), но и Microsoft Azure достиг необходимой зрелости и может стать полноценной заменой AWS. Судя во всему, именно Microsoft как второй игрок на рынке облачных решений и станет главным бенефициаром «войны ретейла».

Пока рано говорить о том, скажется ли «исход» ретейла из AWS на финансовых результатах Amazon. Компания не раскрывает выручку AWS по отраслям; возможно, что косвенно объем «утекшего» бизнеса удастся оценить из будущей отчетности Microsoft. Если рост AWS сократиться, заместить этот источник дохода, будет не так просто. Тактические шаги, такие как покупка Amazon сети магазинов здоровой еды Whole Foods, разве что обрушивают акции традиционных игроков, но едва ли добавляют прибыли самой компании. Какой большой рынок может стать перспективным? На рынке гаджетов на счету Amazon пока что одна неудача — провал смартфона Fire. Смарт-динамик Echo/Alexa, похоже, будет успешен. Потенциально интересен, хотя и сложен, американский рынок дистрибуции лекарств. Наконец, в жесткой борьбе за внимание зрителей в стриминге видео Amazon предстоит сразиться не только с лидером отрасли Netflix , но и с заклятым врагом: Walmart тоже выходит на этот рынок с продуктом Vudu.