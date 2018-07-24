Таких бодипозитивных принцесс вы еще не видели 

Бодипозитив сейчас в моде, поэтому все чаще художники придают персонажам мультфильмов форму. Мы уже показывали вам, в каких в принцесс plus size превратила диснеевских героинь российская художница Виктория Кошелева.
Теперь вот и американский иллюстратор Кристал Прокноу (Crystal Procknow) изобразила героинь мультиков Disney бодипозитивщицами. Кстати, сама Кристал тоже гордится своим пышным телом. И потому превратила пышность в свою художественную фишку. Посмотреть ее Инстаграм, там много интересного.
А ВОТ ТУТ ПРИНЦЕССЫ ДИСНЕЯ С МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИСТИЧНЫМИ ТАЛИЯМИ. НЕ ТОЛСТУШКИ, НО И НЕ ТРОСТИНКИ, КАК СЕЙЧАС
Моана, «Моана»
Анна и Эльза, «Холодное сердце»
Тиана, «Принцесса и лягушка»
Мулан, «Мулан»
Жасмин, «Аладдин»
Мерида, «Храбрая сердцем»
Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама»
Рапунцель, «Рапунцель»
Золушка, «Золушка»
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
Еще одна Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
Мегара, «Геркулес»
Джейн, «Тарзан»
Ариэль, «Русалочка»
Белль, «Красавица и Чудовище»
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