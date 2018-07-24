Таких бодипозитивных принцесс вы еще не видели

Бодипозитив сейчас в моде, поэтому все чаще художники придают персонажам мультфильмов форму. Мы уже показывали вам, в каких в принцесс plus size превратила диснеевских героинь российская художница Виктория Кошелева.

Теперь вот и американский иллюстратор Кристал Прокноу (Crystal Procknow) изобразила героинь мультиков Disney бодипозитивщицами. Кстати, сама Кристал тоже гордится своим пышным телом. И потому превратила пышность в свою художественную фишку. Посмотреть ее Инстаграм, там много интересного.

А ВОТ ТУТ ПРИНЦЕССЫ ДИСНЕЯ С МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИСТИЧНЫМИ ТАЛИЯМИ. НЕ ТОЛСТУШКИ, НО И НЕ ТРОСТИНКИ, КАК СЕЙЧАС

Моана, «Моана»

Анна и Эльза, «Холодное сердце»

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Мулан, «Мулан»

Жасмин, «Аладдин»

Мерида, «Храбрая сердцем»

Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама»

Рапунцель, «Рапунцель»

Золушка, «Золушка»

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

Еще одна Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

Мегара, «Геркулес»

Джейн, «Тарзан»

Ариэль, «Русалочка»

Белль, «Красавица и Чудовище»

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