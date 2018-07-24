Ещё
Неустойку для должников по алиментам могут снизить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неустойку для должников по алиментам могут снизить 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Суды смогут уменьшать размер неустойки для граждан, которые не вовремя платят алименты. При рассмотрении этого вопроса судьи будут учитывать материальное и семейное положение должника.
Данная поправка в Семейный кодекс призвана помочь должникам, попавшим в затруднительное материальное положение. Сегодня размер неустойки за не вовремя выплаченные алименты составляет 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
В итоге годовой размер неустойки достигает 182,5 процента, так что суммы обязательных выплат составляют несколько миллионов рублей. «В результате должник оказывается в затруднительном материальном положении и прекращает платить алименты», — отмечает автор инициативы, глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва (КПРФ).
По её словам, повышение ответственности за несвоевременное исполнение алиментных обязательств побудило плательщиков вовремя выполнять свои обязанности, но невозможность снижать размер неустойки в некоторых ситуациях становится, наоборот, камнем преткновения.
Инициатива о снижении неустойки в связи с материальным положением должника уже прошла три чтения в Государственной Думе. Во вторник, 24 июля, законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации.
Парламентская газета: последние новости
Кто родился 24 июля Правила получения РВП вне квоты предлагают изменить В России появятся кассационные и апелляционные суды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов65
Путина попросили спасти Йемен642
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»255
Украина собралась мириться с Россией27
«Мы не доверяем России и никогда не будем»320
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение