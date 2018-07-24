Неустойку для должников по алиментам могут снизить 

Суды смогут уменьшать размер неустойки для граждан, которые не вовремя платят алименты. При рассмотрении этого вопроса судьи будут учитывать материальное и семейное положение должника.
Данная поправка в Семейный кодекс призвана помочь должникам, попавшим в затруднительное материальное положение. Сегодня размер неустойки за не вовремя выплаченные алименты составляет 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
В итоге годовой размер неустойки достигает 182,5 процента, так что суммы обязательных выплат составляют несколько миллионов рублей. «В результате должник оказывается в затруднительном материальном положении и прекращает платить алименты», — отмечает автор инициативы, глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва (КПРФ).
По её словам, повышение ответственности за несвоевременное исполнение алиментных обязательств побудило плательщиков вовремя выполнять свои обязанности, но невозможность снижать размер неустойки в некоторых ситуациях становится, наоборот, камнем преткновения.
Инициатива о снижении неустойки в связи с материальным положением должника уже прошла три чтения в Государственной Думе. Во вторник, 24 июля, законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации.