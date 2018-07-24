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Для неплательщиков алиментов снизят размер неустойки
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Для неплательщиков алиментов снизят размер неустойки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Суды смогут уменьшать размер неустойки для граждан, которые не вовремя платят алименты, что позволит быстрее погасить имеющуюся задолженность. Данную поправку в Семейный кодекс сенаторы одобрили на пленарном заседании 24 июля.
Автором инициативы, призванной помочь должникам, попавшим в затруднительное материальное положение, выступила глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.
Согласно действующему законодательству, при образовании задолженности по алиментам гражданин должен уплачивать получателю неустойку в размере 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки и уменьшение неустойки законом не предусмотрено. В итоге годовой размер неустойки достигает 182,5 процента, так что суммы обязательных выплат составляют несколько миллионов рублей.
«В результате, все задолженности возмещены, а неустойка в несколько десятков раз превышает размер алиментов», — рассказала о последствиях такой нормы заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.
Теперь суды смогут уменьшать размер неустойки в зависимости от материального положения должника. По мнению Мизулиной, это позволит уйти от сложившейся сегодня ситуации.
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