Для неплательщиков алиментов снизят размер неустойки

Суды смогут уменьшать размер неустойки для граждан, которые не вовремя платят алименты, что позволит быстрее погасить имеющуюся задолженность. Данную поправку в Семейный кодекс сенаторы одобрили на пленарном заседании 24 июля.

Автором инициативы, призванной помочь должникам, попавшим в затруднительное материальное положение, выступила глава Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва

Согласно действующему законодательству, при образовании задолженности по алиментам гражданин должен уплачивать получателю неустойку в размере 1/2 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки и уменьшение неустойки законом не предусмотрено. В итоге годовой размер неустойки достигает 182,5 процента, так что суммы обязательных выплат составляют несколько миллионов рублей.

Теперь суды смогут уменьшать размер неустойки в зависимости от материального положения должника. По мнению Мизулиной, это позволит уйти от сложившейся сегодня ситуации.