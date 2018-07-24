Лишние люди нового времени

Москве снова снизилась безработица. На этот раз — на 4,1 процента. За июнь. По данным департамента труда и занятости населения, официально числятся безработными всего 25,5 тысячи москвичей.

Цифра, конечно, очень условна. Потому что показывает лишь тех, кто умудрился собрать гору справок и получить «громадное» — до 4,5 тысячм рублей, если повезет — пособие. Я думаю, контингент вам понятен.

Сколько в Москве реально безработных не знает никто. Зато точно известно, сколько в городе рабочих мест — около 11 миллионов. И около 7 миллионов трудоспособного населения.

Стоит ли удивляться, что в Москву при таком раскладе едут работать со всей страны. Масса жителей Подмосковья тратит в день 3-4 часа на дорогу, но ездит трудиться к нам. Ибо работа в городе есть для всех. Тем не менее, есть странный феномен — здоровые и трудоспособные безработные. Я знаю насколько таких.

Один — Евгений — сдает в Москве принадлежавшую сестре и подаренную ему «однушку». Недорого сдает, 28 тысяч в месяц. Но ему хватает. 45-летнему мужику в разводе. Такой себе Диоген из Люблино…

Еще одна безработная — моя соседка. Прекрасная во всех отношениях женщина за «полтос». Однажды я услышал от нее перепахавшую меня фразу — «А я никогда пешком к метро не ходила, это далеко». Ну да, четыре автобусных остановки, 20 минут пешком, это почти в Китае . Стоит ли удивляться, что соседка не работает уже три года — не могу, говорит, никуда устроиться. Да кто бы сомневался — кому нужен человек с такой энергетикой?!

Третий случай — мой знакомый по цеху. Выгнали с работы еще по весне. А уж лето заканчивается. Но нет — не устраивается. Хочу, говорит, найти свое и только свое. И чтоб зарплата не 40, а сотка. Угу, ищи брат. Только сначала задай себе вопрос — а что ты умеешь делать? Вот реально — что? Чтобы тебе сотку платили? Этот тип «безработного», думаю, отлично знаком и вам. Я называю его «лыжник». Если ему хоть что-то по месту службы не нравится, он «встает на лыжи». Максимальный срок работы — год. Максимальный срок без работы — пока все деньги не кончатся.

Москва, на самом деле, слезам очень даже верит. Если ты коренной, то всегда есть, где жить. А можно даже свободную квартиру сдавать. Можно раздавать флаеры у метро, как еще один мой сосед. Москва всех прокормит. Одна беда — такие вот «безработные», как правило, живут с чувством ущербности. Ничего не достигли. На самую высокую из возможных горок даже не попытались залезть. Скучно им в жизни.