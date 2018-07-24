Жидкости разрешат провозить в ручной клади

В главном аэропорту Лондона — Хитроу началось тестирование технологии, которая должна будет радикально упростить правила провоза багажа по всему миру.

Главным достоинством станет то, что пассажирам не придется доставать жидкости из ручной клади.

3D-сканеры, работают по принципу компьютерного томографа, изображение получается крайне четким и его можно рассмотреть с любого угла. Сканеры могут обнаруживать взрывчатые вещества.

Эта же технология применяется также в медицинских учреждениях для сканирования внутренних органов. В некоторых аэропортах ей «просвечивают» чемоданы, предназначенные для багажного отсека.

«В случае успешных тестов в будущем пассажирам не придется доставать предметы из багажа для досмотра»,

— ВВС цитирует заявлении министерства транспорта Великобритании

Сейчас во многих аэропортах пассажиры обязаны предъявлять ноутбуки и планшеты и не провозить с собой жидкости. Эксперимент будет длиться до года.

К тестированию присоединились нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди, а также аэропорты Женевы и Амстердама

Запрет на жидкости был введен после того, как в 2006 года британские спецслужбы обнародовали информацию о серии предотвращённых терактов на борту девяти лайнеров.

Террористы собирались произвести взрыв в воздухе при помощи взрывчатки, компоненты которой они запаковали в виде напитков.