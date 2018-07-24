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Почему в квартире надымчанки внезапно раскалились батареи
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Почему в квартире надымчанки внезапно раскалились батареи 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
О том, что с батареями по адресу Финский комплекс, дом 2, не все ладно надымчанка написала в соцсети «ВКонтакте» в минувшее воскресенье, 22 июля.
— Финский комплекс д. 2. Второй день включено отопление, в квартире почти +40, на улице тоже жара. Аварийки не отвечают, куда обращаться? В доме маленький ребенок. Что происходит? — вопрошала женщина.
Чуть позже она сообщила, что в аварийную службу все же дозвонилась. Там пояснили, что делали промывку, про отопление ничего не знают, но пообещали прийти в понедельник и проверить. Тема вызвала бурное обсуждение. Выдвигались различные версии: может задвижку перепутали, или она оказалась неисправной.
В понедельник надымчанка сообщила, что в квартире побывали представители управляющей компании, проблема разрешилась, батареи остыли. С чем был связан коммунальный коллапс в отдельно взятом доме, «Красный Север» выяснил у специалистов.
В пресс-службе ресурсоснабжающей организации «Ямалкоммунэнерго» пояснили, что никакого внезапного отопительного сезона в Надыме не наступало. Подчеркнув, что горячие батареи в летний зной — нарушение СанПиН, а на жалобу представители УК должны были пояснить причины внезапного потепления радиаторов.
В управляющей компании «НПП» рассказали, что 21 июля сантехники проводили в доме плановую промывку системы теплоснабжения. По нормативам для «прочистки труб» используется именно горячая вода, видимо, поэтому радиаторы и нагрелись. При этом подчеркнули, что о предстоящей профилактике жильцов предупреждали, для чего расклеивались специальные объявления. Но как показывает практика, такие «сигналы» сами же жильцы срывают буквально в считанные часы и дни.
Собеседник «КС» отметил, что компания провела промывку системы уже в 20 домах, и только по одному из них появилась жалоба, причем в нем же живет сантехник, который и занимался профилактикой.
В компании также заверили, что внеплановое потепление батарей никоим образом не скажется на кошельках жильцов.
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