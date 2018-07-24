Почему в квартире надымчанки внезапно раскалились батареи

О том, что с батареями по адресу Финский комплекс, дом 2, не все ладно надымчанка написала в соцсети «ВКонтакте» в минувшее воскресенье, 22 июля.

— Финский комплекс д. 2. Второй день включено отопление, в квартире почти +40, на улице тоже жара. Аварийки не отвечают, куда обращаться? В доме маленький ребенок. Что происходит? — вопрошала женщина.

Чуть позже она сообщила, что в аварийную службу все же дозвонилась. Там пояснили, что делали промывку, про отопление ничего не знают, но пообещали прийти в понедельник и проверить. Тема вызвала бурное обсуждение. Выдвигались различные версии: может задвижку перепутали, или она оказалась неисправной.

В понедельник надымчанка сообщила, что в квартире побывали представители управляющей компании, проблема разрешилась, батареи остыли. С чем был связан коммунальный коллапс в отдельно взятом доме, «Красный Север» выяснил у специалистов.

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации «Ямалкоммунэнерго» пояснили, что никакого внезапного отопительного сезона в Надыме не наступало. Подчеркнув, что горячие батареи в летний зной — нарушение СанПиН, а на жалобу представители УК должны были пояснить причины внезапного потепления радиаторов.

В управляющей компании «НПП» рассказали, что 21 июля сантехники проводили в доме плановую промывку системы теплоснабжения. По нормативам для «прочистки труб» используется именно горячая вода, видимо, поэтому радиаторы и нагрелись. При этом подчеркнули, что о предстоящей профилактике жильцов предупреждали, для чего расклеивались специальные объявления. Но как показывает практика, такие «сигналы» сами же жильцы срывают буквально в считанные часы и дни.

Собеседник «КС» отметил, что компания провела промывку системы уже в 20 домах, и только по одному из них появилась жалоба, причем в нем же живет сантехник, который и занимался профилактикой.

В компании также заверили, что внеплановое потепление батарей никоим образом не скажется на кошельках жильцов.