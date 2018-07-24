Ямальских рыбаков ещё раз попросили надеть спасательные жилеты 

Инспекторы по маломерным судам отправились в рейд по реке Большая Обь с остановками в населенных пунктах Ямальского района.
По словам первого заместителя директора окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергея Юдина, результаты рейдов показали, что количество нарушений, связанных с отсутствием спасательных жилетов у владельцев маломерных судов, значительно снизилось: составлены три протоколов за управление судами без жилетов. В прошлом году 28 человек привлекли к административной ответственности только за отсутствие спасательных жилетов во время пользования маломерными судами.
Среди нарушений также отмечены превышение установленной скорости движения, отсутствие прав и документов технического освидетельствования судна, передача управления судном постороннему лицу, а также управление в состоянии алкогольного опьянения.
Во время остановок в населенных пунктах специалисты проводят профилактическую работу с населением, распространяют памятки среди рыбаков и жителей поселений, проводят разъяснительные беседы.
«Профильные ведомства и службы делают все возможное для обеспечения безопасности навигационного периода. Однако главными условиями безопасного водопользования остаются бдительность и ответственность самих граждан», — отметил Сергей Юдин.