135 лет назад — на московском ипподроме прошло первое в России состязание велогонщиков

На ипподроме у Ходынского поля 24 июля 1883 года участники соревновались на велосипедах-«пауках» с высоким передним колесом.

Опасаясь, что велогонка может не привлечь массового зрителя, устроители включили в программу также соревнования бегунов из числа желающих, состязания известных в Москве скороходов против рысаков, гонки троек, наездников-казаков и другие забавы, смыслом которых было «кто кого». В результате на ипподроме собрались 25 тысяч зрителей.

Русские велосипедисты в ту пору больше всего увлекались сверхдальними дистанциями марафонского типа. Так была проведена гонка за 410 вёрст между Москвой и Нижним Новгородом. Знаменитый велосипедист белорус Михаил Дзевочко прошёл это расстояние за 25 часов 43 минуты, показав среднюю скорость 26 вёрст в час.

Первый велотрек с покрытием из цемента был построен в Москве в 1891 году. В Петербурге соревнования проводились на деревянном треке. Длина его была 250 метров, собиралось покрытие всего за полчаса. С 1894 года в Одессе проводились соревнования на первом в стране треке, снабжённым асфальтовым покрытием.

И мировые достижения российских велогонщиков были впечатляющими.

В 1896 году российский велосипедист Михаил Дьяков выиграл национальный чемпионат Великобритании и занял второе место на чемпионате мира в 100-километровой гонке за лидером (роль лидера выполнял 8-местный велосипед). Также среди пионеров отечественного велоспорта — Сергей Уточкин (известный и как один из первых русских лётчиков), Пётр Степанов , братья Василий и Платон Ипполитовы и др.

В 1911-1913 годах Анисим Панкратов совершил первое в истории кругосветное путешествие на велосипеде, за что был удостоен «Бриллиантовой звезды» Международной федерации велоспорта, учреждённой ещё в 90-е XIX века.