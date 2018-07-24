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Виноделие отделят от производства остального алкоголя
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Виноделие отделят от производства остального алкоголя 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Процессы выращивания винограда и производства вина могут быть отделены от основного оборота алкогольной продукции в России.
Соответствующие поправки в законодательство Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на заседании 24 июля. Документ был внесён в Госдуму группой депутатов от «Единой России» во главе с Иваном Демченко и Натальей Боевой.
Авторы документа уверены, что виноделие является отдельной отраслью сельского хозяйства, и нормы действующего закона об обороте спиртосодержащей продукции не всегда учитывают технологическую специфику процесса выращивания винограда.
Инициатива устанавливает требования к ведению реестра виноградных насаждений, инвентаризации виноградников и декларированию урожая винограда, собранного для производства винодельческой продукции. Кроме того, отдельная глава законопроекта посвящена особенностям лицензирования таких алкогольных напитков, как вино, игристое и ликёрное вина.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что в целях стимулирования отрасли необходимо чётко разграничить производство алкоголя на основе этилового спирта и производство так называемых благородных напитков из винограда.
В случае принятия документа все нормы об обороте алкогольной продукции будут регулироваться, как и прежде, законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», однако процесс производства вина будет регулироваться отдельным правовым актом.
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