Виноделие отделят от производства остального алкоголя

Процессы выращивания винограда и производства вина могут быть отделены от основного оборота алкогольной продукции в России

Соответствующие поправки в законодательство Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на заседании 24 июля. Документ был внесён в Госдуму группой депутатов от «Единой России» во главе с Иваном Демченко и Натальей Боевой.

Авторы документа уверены, что виноделие является отдельной отраслью сельского хозяйства, и нормы действующего закона об обороте спиртосодержащей продукции не всегда учитывают технологическую специфику процесса выращивания винограда.

Инициатива устанавливает требования к ведению реестра виноградных насаждений, инвентаризации виноградников и декларированию урожая винограда, собранного для производства винодельческой продукции. Кроме того, отдельная глава законопроекта посвящена особенностям лицензирования таких алкогольных напитков, как вино, игристое и ликёрное вина.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что в целях стимулирования отрасли необходимо чётко разграничить производство алкоголя на основе этилового спирта и производство так называемых благородных напитков из винограда.

В случае принятия документа все нормы об обороте алкогольной продукции будут регулироваться, как и прежде, законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», однако процесс производства вина будет регулироваться отдельным правовым актом.