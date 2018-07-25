Госдума поддержала законопроект о государственном регулировании производства винодельческой продукции

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, направленный на реализацию единой государственной политики в отношении производства винограда и винодельческой продукции, на совершенствование государственного регулирования производства и оборота винодельческой продукции, произведенной из выращенного в России винограда.

В целях совершенствования регулирования рынка винодельческой продукции и информированности потребителя документом предлагается ввести новые понятия «игристое вино», «бренди», «российский коньяк», «газированные винные напитки», «фруктовые винные напитки» и «газированные фруктовые винные напитки».

Коме того, законопроектом предлагается разрешить производство вин, игристых вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, признаваемым законодательством сельскохозяйственными товаропроизводителям.

«Лимит производства такими хозяйствами винодельческой продукции увеличивается с 5 тыс. до 15 тыс. декалитров в год», — говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, документом предлагается ввести новый вид лицензируемой деятельности — производство коньяка полного цикла, его хранение и поставки, а также увеличить максимальный срок действия лицензий на производство вин и игристых вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения до 15 лет.

При этом законопроект содержит положение о введении новых оснований для аннулирования таких лицензий.

Также документом предусматривается создание упрощенной системы лицензирования производства винодельческой продукции для лиц, имеющих свидетельство, закрепленное в находящемся на рассмотрении Госдумы законопроекте «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации».

Авторами инициативы является группа депутатов нижней палаты парламента.