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Госдума поддержала законопроект о государственном регулировании производства винодельческой продукции
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Госдума поддержала законопроект о государственном регулировании производства винодельческой продукции 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, направленный на реализацию единой государственной политики в отношении производства винограда и винодельческой продукции, на совершенствование государственного регулирования производства и оборота винодельческой продукции, произведенной из выращенного в России винограда.
В целях совершенствования регулирования рынка винодельческой продукции и информированности потребителя документом предлагается ввести новые понятия «игристое вино», «бренди», «российский коньяк», «газированные винные напитки», «фруктовые винные напитки» и «газированные фруктовые винные напитки».
Коме того, законопроектом предлагается разрешить производство вин, игристых вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, признаваемым законодательством сельскохозяйственными товаропроизводителям.
«Лимит производства такими хозяйствами винодельческой продукции увеличивается с 5 тыс. до 15 тыс. декалитров в год», — говорится в пояснительной записке.
Помимо этого, документом предлагается ввести новый вид лицензируемой деятельности — производство коньяка полного цикла, его хранение и поставки, а также увеличить максимальный срок действия лицензий на производство вин и игристых вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения до 15 лет.
При этом законопроект содержит положение о введении новых оснований для аннулирования таких лицензий.
Также документом предусматривается создание упрощенной системы лицензирования производства винодельческой продукции для лиц, имеющих свидетельство, закрепленное в находящемся на рассмотрении Госдумы законопроекте «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации».
Авторами инициативы является группа депутатов нижней палаты парламента.
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