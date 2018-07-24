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Жительницу Ершова остановили на границе страны из-за долгов по кредиту
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Жительницу Ершова остановили на границе страны из-за долгов по кредиту 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Жительница Ершова собиралась покинуть территорию России, но при прохождении таможенного контроля оказалось, что у неё есть задолженность микрофинансовой организации. В переходе границы женщине отказали. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.
Насколько известно, уроженка Саратовской области взяла кредит под проценты и общая сумма её долга составляла около 50 тысяч рублей. В её отношении было возбуждено исполнительное производство, но это никак не повияло на должницу. Ей было направлено соответствующее уведомление, но она его проигнорировала. И только лишь запрет на выезд из страны смог изменить ситуацию. После вышеописанного инцидента женщина погасила всю сумму долга и ограничение было снято.
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