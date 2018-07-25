В Таганроге живодеры зажарили выброшенного на берег дельфина 

В Таганроге недалеко от многопрофильной больницы на берег выбросился черноморский дельфин. Очевидцы, обнаружившие останки животного, сообщают, что на теле дельфина были обнаружены ожоги.
Как сообщает ВладТайм, вероятнее всего, изверги хотели его зажарить и съесть. Происшествием заинтересовались правоохранительные органы. По факту инцидента организована проверка, разыскиваются злоумышленники. Местные жители шокированы случившемся.
Ранее «СП» писала, что 16-летняя жительница Алтайского края разрубила топором котенка. А ее сестра записала происходящее на видео и выложила в Сеть. Обе девушке громко смеются в процессе издевательств над животным. Расследованием произошедшего занялись следователи.
Происшествия, последние новости: Кадыров прокомментировал историю с разрубившей котёнка топором девушкой