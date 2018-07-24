Ещё
Фейерверк в Волжском: смотрите яркие кадры с Дня города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фейерверк в Волжском: смотрите яркие кадры с Дня города 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
Волжский отметил свой 64-й день рождения. Совсем еще юный город отпраздновал свой день чередой развлечений и большим концертом с участием российских звезд.
На городских праздниках фейерверк ждут, наверное, больше всего
Горожан собралось много, и даже погода, слегка напугав отдыхающих, не стала окончательно портить праздник. А потому праздничный фейерверк удался на славу.
С погодой в этот день и особенно вечер Волжскому определенно повезло
Смотрите, какие пышные «цветы» цвели в небе над Волжским в этот праздничный вечер, — волжский фотограф Дмитрий Чурзин сделал отличные снимки!
По некоторым данным, на празднике в Волжском веселилось около 50 тыс. человек
Иногда на фотографиях фейерверк удается рассмотреть лучше, чем в реальности
Прекрасные «цветы» для юного города
С днем рождения, Волжский!
v1.ru: последние новости
В Волгограде молния разрушила стену возле «Красных казарм»: видео В Волгограде концессионер заплатит неустойку за срыв реконструкции ЦПКиО Рабочие закрытого «Красного Октября» сидят без зарплаты и руководства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»198
«Мы не доверяем России и никогда не будем»112
Путина попросили вмешаться еще в одну войну585
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»51
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»96
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение