Фейерверк в Волжском: смотрите яркие кадры с Дня города

Волжский отметил свой 64-й день рождения. Совсем еще юный город отпраздновал свой день чередой развлечений и большим концертом с участием российских звезд.

На городских праздниках фейерверк ждут, наверное, больше всего

Горожан собралось много, и даже погода, слегка напугав отдыхающих, не стала окончательно портить праздник. А потому праздничный фейерверк удался на славу.

С погодой в этот день и особенно вечер Волжскому определенно повезло

Смотрите, какие пышные «цветы» цвели в небе над Волжским в этот праздничный вечер, — волжский фотограф Дмитрий Чурзин сделал отличные снимки!

По некоторым данным, на празднике в Волжском веселилось около 50 тыс. человек

Иногда на фотографиях фейерверк удается рассмотреть лучше, чем в реальности

Прекрасные «цветы» для юного города

С днем рождения, Волжский!