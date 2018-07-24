Обзор прессы: неплательщиков алиментов не пустят в автошколы 

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей во вторник, 23 июля.
Безналичные платежи осложняют жизнь фальшивомонетчикам. За первые шесть месяцев этого года Центробанк выявил поддельных купюр почти на 67 миллионов рублей. И это на 13 миллионов меньше по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия».
Курсы профессионального обучения, переобучения, а также повышения квалификации для молодых мам. Все это станет возможно в рамках национального проекта «Демография», пишет «Российская газета». На реализацию нацпроекта из федерального бюджета уже выделено 3,5 трлн. рублей. «Без права на права». Неплательщиков алиментов могут не допустить к экзаменам по вождению, сообщает газета «Комсомольская правда». С таким предложением выступили судебные приставы. Только за первые шесть месяцев этого года в розыске находилось 70 тысяч должников. Всего алиментщики задолжали около 100 млрд рублей, из них за минувшее полугодие взыскали 5 млн Школьникам Казахстана облегчат учебу. В Минздраве республики озаботились проблемой тяжелых портфелей и ранцев. Ведомство предлагает поставить в школах шкафчики, где дети смогут оставлять книги и сменную обувь. Также в стране установлен предельно допустимый вес учебника для того или иного возраста. За нарушение этих норм издательства будут штрафовать, сообщает «Казахстанская правда». { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ