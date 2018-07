Вести из соцсетей: Кремлёв ведёт репортаж из параллельной реальности и ставит рекорды Гиннеса

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

В аэропорту после триумфа в Москве

Good times)) #klimasmanagement #Repost @k2promotionsukraine #usykteam в аэропорту после триумфа в Москве. @usykaa @alex.krassyuk @koloss17 @lomachenkovasiliy @klimasmanagement @aleksandrfoka @lomus_17 Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

22 Июл 2018 в 10:31 PDT Расс Анбер показывает фокус

A little magic I learnt from my dear friend @serrrrrrrjjjjjj and showed my new friends at the beautiful Legends Billiard Club in Moscow! Spaseeba bolshoy for you warmth and hospitality! God willing, I will return soon to see you my friends! @valeriimozzhukhin @m.tununa @stnvvnst @evgenystalev #Moscow #Russia #RussianBilliards @joegauvreau @bedardvb @sdimpleb @thereal_mjay @julesthatrules @juan_smith @zachwhipkey @jongeue @maxeberleart @chrsrobinson1

23 Июл 2018 в 2:45 PDT Олег Малиновский с братом

По пути домой повидал брата Хорошей службы брат @maxpolishuk

22 Июл 2018 в 10:31 PDT Мурат Гассиев обратился к фанам

Дорогие друзья! Все, кто поддерживал меня, кто верил в меня, кто провёл вчерашний вечер на арене «Олимпийского» или у экранов. Спасибо вам за поддержку и извините за то, что все получилось именно так. Не буду говорить много, поскольку это может быть похоже на оправдания, а этого я очень не люблю. Наверное, этот шаг назад был мне нужен и надеюсь, что он станет началом нового пути. Путь к мечте будет продолжен! Обнимаю вас! Dear friends and everyone who supported me at the arena and at home. Thank you for your support. I'm sorry for the result. I don't want to make any excuses because I don't like it. Probably I needed this setback to make a new beginning. My way to dreams to be continued!

22 Июл 2018 в 7:48 PDT Los tres amigos

Los tres amigos #levels #salazar #gvozdyk #loma #usyk #klimasmanagement #boxing #ukraine #worldchampions

22 Июл 2018 в 10:29 PDT Известный боксёрский фотограф поздравляет Александра Усика

Congrats to my friend @usykaa for becoming the FASTEST UNDISPUTED CRUISERWEIGHT CHAMPION IN HISTORY! #levels #salazar #boxing #klimasmanagement #ukraine

Nice to meet you @gggboxing Good luck to you in the next fight, you are the best. Удачи в предстоящем бою Гена, рад был знакомству. #Головкин #Казахстан #бокс #лучший

23 Июл 2018 в 1:19 PDT Тарас Шелестюк боксирует с тенью ко дню бокса

Combo for the International day of Boxing Jab-slip-three uppercuts and finish with lead power hook #iamTARAS Комбинация в честь международного дня бокса! Джеб-Уклон-Три апперкота и закончить силовым боковым ударом #teamSHELESTYUK #SHELESTYK #boxing4fit #californiadreaming #combo #boxing #motivation #fitness #training #sunday #sunny #funday #lifestyle #life #california #LA #ШЕЛЕСТЮК #бокс #жизнь #украина #мир #onnit #getonnit #fit #speed #boxinglife #hype #beastmode #power @onnit @onnitacademy

22 Июл 2018 в 9:03 PDT 5000 человек провели тренировку по боксу в Москве и поставили новый рекорд Гинесса

Сегодня в День бокса был установлен новый рекорд Гиннеса — 5000 человек провели тренировку по боксу под руководством олимпийских чемпионов Олега Саитова Алексея Тищенко и призера Игр Софьи Очигава! #деньбокса #боксрф #рекорд

22 Июл 2018 в 8:14 PDT Умар Кремлёв ведёт прямой репортаж из параллельной реальности

Счастливая семейка Уилли Монро

2018 The Fresh Family @willsmith happy 4 year anniversary to Us 4ever to go @stitchbybritt me and my family of 5 #apeshit #teammonroe #family #us #familia #themonroes #love #willieMonroejr #freshfamily #freshfam #freshprince #freshprinceofbelair #willsmith #NY Публикация от Willie Monroe Jr (@willie_elmongoose_monroejr)

23 Июл 2018 в 10:57 PDT Постер следующего боя Фёдора Емельяненко

Бой Феди 13 октября #Россия #спорт #mma #fedoremilianenko #bellator #sonnen #thelastemperor #grandprix #союзмма

23 Июл 2018 в 10:38 PDT Александра Емельяненко никогда не покидает чувство голода

Никогда не покидает чувство голода, холода и лёгкого недомогания!

23 Июл 2018 в 9:47 PDT Жена Майкла Баффера нашла старое фото с Мэйуэзером

My wife just discovered a pic w/ @floydmayweather from about 13-14 yrs ago! Time goes flying by (too damn fast)! #LetsGetReadyToRumble

22 Июл 2018 в 5:25 PDT Давид Бенавидес бегает в горах

Just finished up with a good run at mountain Charleston

23 Июл 2018 в 7:22 PDT Конор Макгрегор продолжает восстанавливать форму после бурных путешествий

23 Июл 2018 в 9:11 PDT А у семейки Гарсиа неделя боя Fight week! See you guys this Saturday at Staples Center #RGBA #FamiliaGarcia

23 Июл 2018 в 9:26 PDT Джарретт Хёрд сходил на премьеру франшизы с Томом Крузом

Here at the premiere of @missionimpossible Fallout in theaters July 27th.

22 Июл 2018 в 4:49 PDT А Баду Джеку пока не до бокса

#dubai

