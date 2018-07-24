Зачем на самом деле нужны дурацкие вопросы на собеседованиях

«Продайте мне эту ручку», «где вы видите себя через 5 лет» и так далее слышал каждый. Зачем это все — и как отвечать?

На самом деле, если отсеять совсем уж модные глупости из популярных книжек о менеджменте мечты, все просто. На собеседовании работодатель видит вас в первый раз — и хочет понять, чего от вас можно ожидать. Стоит попытаться поставить себя на его место: так будет понятнее, что он хочет узнать о вас — и, соответственно, что он хочет услышать в ответ.

Вопросы о должностных обязанностях должны быть самыми первыми. Конечно, к концу собеседования вы уже примерно представляете себе это: что-то было указано в вакансии, что-то прояснилось в процессе обсуждения. Однако наверняка есть моменты, которые хочется уточнить. Именно с них и стоит начать.

Например, если вы устраиваетесь в торговый зал и уже знаете, что в ваши обязанности будет входить раскладка товара и консультация покупателей, стоит уточнить, какой политики придерживается данный магазин. Стоит ли вам подождать вопросов от покупателей или полагается сразу предоставить им информацию об ассортименте?

Таких моментов может быть немало. Не стесняйтесь уточнять все, что кажется вам важным.

Следующий вопрос (или ряд вопросов) должен касаться стратегических задач вашей будущей работы. Вы должны представлять себе, что работодатель будет ожидать от вас в годовой перспективе, по каким критериям будет оцениваться ваша работа. Вы должны показать, что умеете мыслить стратегически. И кроме того, четкое понимание своих задач в компании поможет вам двигаться вперед по карьерной лестнице.

Кроме того, вы должны хорошо представлять себе критерии, по которым будет оцениваться успешность прохождения вашего испытательного срока.

Третий вопрос может касаться того, как проще и быстрее влиться в команду. Поинтересуйтесь, предусмотрено ли в компании что-то для облегчения этого процесса для новичков: вводный инструктаж, тренинг, наличие наставника, к которому можно обратиться с вопросами, что-то еще. Особенно важно узнать, как обстоят дела, если работа является для вас в какой-то степени новой (например, вы сменили сферу деятельности или работали раньше в более мелкой фирме).

Стоит поинтересоваться и тем, почему предлагаемая вам вакансия вообще появилась у фирмы. Ответ именно на этот вопрос может дать вам повод для размышления. Если предыдущий сотрудник уволился — можно деликатно поинтересоваться причинами такого решения. Согласитесь, что это важно: ушел человек на пенсию, не справился со своими обязанностями или не смог адаптироваться в коллективе. А ведь причины могут быть очень разными. Конечно, не факт, что вам захотят их назвать, но спросить все же стоит. Даже отказ от ответа может дать вам некоторую информацию.

Отдельный случай, если вакансия новая. Это означает, что вас ждет много работы: составить план-график, обсудить обязанности и стратегические цели с руководителем, продумать средства достижения этих целей. Ведь до вас эта работа не велась.

Вопросы, которые вы зададите о своей будущей работе, стоит тщательно продумать. Причем значение тут может иметь не только то, о чем вы спросите, но и то, в какой последовательности. Какие-то вопросы стоит задать сначала, а с некоторыми лучше повременить. Так, на самый конец стоит оставить вопросы о зарплате, отпусках, премиях, соцпакетах, выходных днях, больничных листах и так далее. Все это очень важно и, конечно, заслуживает внимания, но если вы начнете с этих вопросов, работодатель может решить, что вас интересуют только деньги, а не сама работа. А ведь он хочет взять сотрудника, лояльного к целям и задачам компании и нацеленного на работу над их решением.