Минобороны предложило забирать машины у россиян в случае военного положения 

Минобороны предложило внести поправки в перечень транспортных средств, которые поставлены на военный учет, сообщает газета «Известия». В список попадут все легковые машины, которые можно использовать для перевозки пассажиров.
Забрать машину у владельца можно будет в случае объявления военного положения. Автомобили не будут направлять в районы боевых действий, а просто передадут военным, пока они не получат со складов резервов новые машины. Владельцам транспортных средств при этом выплатят компенсацию.
Документ также предполагает, что все легковые машины поставят на учет в военкомате. Информацию об автомобилях будут передавать ГИБДД, Гостехнадзор, Росстат и Федеральная налоговая служба.