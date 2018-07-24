Минобороны предложило забирать машины у россиян в случае военного положения

Минобороны предложило внести поправки в перечень транспортных средств, которые поставлены на военный учет, сообщает газета «Известия» . В список попадут все легковые машины, которые можно использовать для перевозки пассажиров.

Забрать машину у владельца можно будет в случае объявления военного положения. Автомобили не будут направлять в районы боевых действий, а просто передадут военным, пока они не получат со складов резервов новые машины. Владельцам транспортных средств при этом выплатят компенсацию.