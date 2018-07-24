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Минобороны предложило отбирать автомобили у людей в случае войны
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Минобороны предложило отбирать автомобили у людей в случае войны 

Авторадио 45 минут назад
Министерство обороны предложило поставить на учет все гражданские легковые автомобили, чтобы воспользоваться ими в случае введения военного положения. Предполагается, что информацию о транспорте, который находится в собственности юридических лиц, военным будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но и налоговая служба. Мобилизованная техника не будет направляться в район боевых действий. В проекте приказа также не идет речи об изъятии автомобилей у собственников. На гражданских машинах военнослужащие смогут передвигаться только до тех пор, пока в часть не прибудут штатные машины. Сразу после этого автомобили вернут владельцам, а собственникам выплатят компенсацию. Эксперты считают, что обычные легковушки вряд ли понадобятся армии. В первую очередь в документе речь идет об отечественных внедорожниках. В любом случае, документ сейчас проходит межведомственные согласования и еще может быть серьезно переработан, пишет газета «Известия».
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