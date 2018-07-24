Ученые выяснили, что и от плохого настроения есть польза

Канадские ученые из университета Ватерлоо нашли пользу в плохом настроении. Согласно результатам исследований, опубликованным в Personality and Individual Differences, находясь в плохом расположении духа, люди больше сосредоточены на делах и могут лучше расставлять приоритеты, отмечает сайт газеты «Известия»

Хорошее настроение, наоборот, мешает сконцентрироваться.

Однако это относится только к экстравертам. Интровертам в плохом настроении становится только сложнее работать.

Как рассказала один из авторов исследования, профессор психологии Тара Маколей, ученые отслеживали работоспособность 95 людей.

Участников разделили на две группы в зависимости от их эмоциональной реактивности: экстравертов и интровертов, и предложили им выполнить девять заданий.

При этом ученые оказывали влияние на настроение добровольцев.

Лучше всего тесты выполняли экстраверты, находясь в плохом настроении.

При этом Маколей подчеркнула, что плохое настроение не является позитивным фактором и исследование требует продолжения.