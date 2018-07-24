Так себе международная обстановочка. Но голландцы не хотят уходить с ямальского рынка

Королевстве Нидерландов Чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Шульгин во время рабочей встречи с врио губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым рассказал о незабываемом впечатлении, которое на него и его коллег произвёл визит на завод «Ямал-СПГ». Он сообщил, что среди 15 стран — участников международного проекта находится и Голландия.

«Нам рассказывали об уникальном опыте строительства завода — это 142 огромных модуля большой грузоподъёмности, — отметил посол. — Каждый из них весит семь тысяч тонн, больше, чем Эйфелева башня. Уникальные тележки для перевозки этих модулей сделаны с помощью технологии голландской компании «Маммут», которая в своё время помогала поднимать подводную лодку «Курск». В ходе встречи на Сабетте нам рассказали о многих перспективных проектах, и я уверен, что голландские технологии могут пригодиться».

Александр Шульгин заверил, что посольство и торгпредство РФ сделают всё возможное, чтобы закрепить голландских партнёров на позициях инвестиционного, технологического сотрудничества с Россией. По его словам, сделать это будет непросто, потому что обстановка, сложившаяся в Голландии, не располагает сейчас к интенсивному сотрудничеству. Но, тем не менее, голландцы не хотят уходить с российского рынка. Посол России в Нидерландах предложил возобновить практику направления делегаций для презентаций потенциала уникального региона — Ямала.

Дмитрий Артюхов поблагодарил Александра Шульгина и ответил, что от себя Ямал может только порадоваться экологическим инициативам, берущим верх в Нидерландах по уменьшению использования газа северных морей.