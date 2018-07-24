В зоне строительства четвертого моста в Новосибирске спасут памятник архитектуры

НОВОСИБИРСК , 24 июля. / ТАСС /. Работы по спасению памятника археологии, обнаруженного в зоне строительства четвертого моста в Новосибирске, начнутся в конце августа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается в сообщении, спасти каменный фундамент Никольской церкви, построенной в 1881 году, и православное кладбище в селе Кривощеково необходимо до начала строительства.

"Выявленный объект культурного наследия — памятник археологии «Участок культурного слоя села Кривощеково» — расположен в месте строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Перед тем как приступить непосредственно к строительству, необходимо провести спасательные археологические работы. Такие работы будут выполнены на участке памятника археологии площадью 2,1 тыс. кв. метров и начнутся в конце августа, после получения разрешения от Министерства культуры Российской Федерации . Срок их проведения — два месяца", — говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном правительстве, на объекте планируется выполнить разборку культурного слоя, отбор и подготовку образцов на анализ в лабораторных условиях, а также первичную обработку археологических материалов. Участвовать в изысканиях будут в том числе ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук . По словам археологов, важность сохранения памятника объясняется тем, что он относится к культуре русских поселенцев Сибири XVIII-XIX веков и находится на месте одного из первых поселений на территории современной Новосибирской области

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Он будет строиться на условиях концессии.