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В зоне строительства четвертого моста в Новосибирске спасут памятник архитектуры
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В зоне строительства четвертого моста в Новосибирске спасут памятник архитектуры 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Работы по спасению памятника археологии, обнаруженного в зоне строительства четвертого моста в Новосибирске, начнутся в конце августа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.
Как отмечается в сообщении, спасти каменный фундамент Никольской церкви, построенной в 1881 году, и православное кладбище в селе Кривощеково необходимо до начала строительства.
"Выявленный объект культурного наследия — памятник археологии «Участок культурного слоя села Кривощеково» — расположен в месте строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Перед тем как приступить непосредственно к строительству, необходимо провести спасательные археологические работы. Такие работы будут выполнены на участке памятника археологии площадью 2,1 тыс. кв. метров и начнутся в конце августа, после получения разрешения от Министерства культуры Российской Федерации. Срок их проведения — два месяца", — говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном правительстве, на объекте планируется выполнить разборку культурного слоя, отбор и подготовку образцов на анализ в лабораторных условиях, а также первичную обработку археологических материалов. Участвовать в изысканиях будут в том числе ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. По словам археологов, важность сохранения памятника объясняется тем, что он относится к культуре русских поселенцев Сибири XVIII-XIX веков и находится на месте одного из первых поселений на территории современной Новосибирской области.
Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Он будет строиться на условиях концессии.
Власти Новосибирской области подписали в декабре прошлого года соглашение на финансирование строительства моста с «Сибирской концессионной компанией», принадлежащей на 75% группе «ВИС» и на 25% Газпромбанку. Стоимость проекта — более 35 млрд рублей. Федеральный бюджет должен выделить на строительные работы 26 млрд рублей, около 3,8 млрд на подготовку площадки будет направлено из бюджета региона, остальное — средства концессионера. Чтобы обеспечить концессионеру доход, проезд по мосту планируется сделать платным.
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