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Памятник археологии спасают в Новосибирске на месте будущей стройки
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Памятник археологии спасают в Новосибирске на месте будущей стройки 

АиФ-Новосибирск 48 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске археологи начали подготовку к спасательным работам археологического памятника в зоне строительства четвертого моста.
Как сообщает пресс-служба правительства НСО, контракт на спасательные археологические полевые работы был подписан 20 июля. Перед археологами поставлена задача сохранить памятник археологии «Участок культурного слоя села Кривощеково», который расположен в месте строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. До наших дней там сохранился фундамент Никольской церкви 1881 года постройки и участок православного кладбища.
Спасательные археологические работы начнутся в конце августа. Планируется разобрать культурный слой, отобрать и подготовить образцы на анализ в лабораторных условиях, провести первичную обработку археологических материалов и полевых чертежей.
Сегодня на участке начали подготовительные работы: там размещают полевой лагерь, параллельно с этим формируются документы о состоянии территории и объекта археологического наследия.
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