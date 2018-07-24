Памятник археологии спасают в Новосибирске на месте будущей стройки

Новосибирске археологи начали подготовку к спасательным работам археологического памятника в зоне строительства четвертого моста.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, контракт на спасательные археологические полевые работы был подписан 20 июля. Перед археологами поставлена задача сохранить памятник археологии «Участок культурного слоя села Кривощеково», который расположен в месте строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. До наших дней там сохранился фундамент Никольской церкви 1881 года постройки и участок православного кладбища.

Спасательные археологические работы начнутся в конце августа. Планируется разобрать культурный слой, отобрать и подготовить образцы на анализ в лабораторных условиях, провести первичную обработку археологических материалов и полевых чертежей.

Сегодня на участке начали подготовительные работы: там размещают полевой лагерь, параллельно с этим формируются документы о состоянии территории и объекта археологического наследия.