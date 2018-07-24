В новое СИЗО под Красноярском набирают сотрудников без опыта

В новый следственный изолятор в Сосновоборске набирают младших инспекторов отделов охраны и режима. От соискателей не требуют опыта работы — будущих сотрудников обещают обучить всем азам на месте. Такое объявление появилось в междугороднем автобусе «Красноярск-Железногорск».

Желающие приступить к службе в ГУФСИН должны быть коммуникабельными, ответственными и внимательными. На работу в СИЗО принимают только не судимых граждан до 40 лет, отслуживших в ВС РФ . Для этих должностей не обязательно иметь высшее образование — достаточно предъявить аттестат об окончании 11 классов.

«ЗП достойная от 20 000 без опыта. Такого вы точно не найдете. Очень большое количество социальных гарантий для сотрудников», — говорится в объявлении.

В пресс-службе ГУФСИН пояснили, что следственный изолятор в Сосновоборске сейчас комплектуются. Подобные объявления можно встретить не только в автобусах, но и на интернет-сайтах, в газетах, а также на ТВ.

Отметим, что пока случаев побега из СИЗО в Красноярском крае не было. Но недавно на свободу самовольно отправились пять заключенных, отбывающих наказание в колониях. Осужденные сбегали в основном по причинам семейного характера, объяснили в региональном ГУФСИН. При этом в ведомстве утверждают, что число беглецов не выбивается из статистики. Четверых заключенных уже вернули в колонии, еще одного сих пор разыскивают.

Фото предоставлено читателем Sibnovosti.ru