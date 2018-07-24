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В новое СИЗО под Красноярском набирают сотрудников без опыта
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В новое СИЗО под Красноярском набирают сотрудников без опыта 

sibnovosti.ru 49 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
В новый следственный изолятор в Сосновоборске набирают младших инспекторов отделов охраны и режима. От соискателей не требуют опыта работы — будущих сотрудников обещают обучить всем азам на месте. Такое объявление появилось в междугороднем автобусе «Красноярск-Железногорск».
Желающие приступить к службе в ГУФСИН должны быть коммуникабельными, ответственными и внимательными. На работу в СИЗО принимают только не судимых граждан до 40 лет, отслуживших в ВС РФ. Для этих должностей не обязательно иметь высшее образование — достаточно предъявить аттестат об окончании 11 классов.
«ЗП достойная от 20 000 без опыта. Такого вы точно не найдете. Очень большое количество социальных гарантий для сотрудников», — говорится в объявлении.
В пресс-службе ГУФСИН пояснили, что следственный изолятор в Сосновоборске сейчас комплектуются. Подобные объявления можно встретить не только в автобусах, но и на интернет-сайтах, в газетах, а также на ТВ.
Отметим, что пока случаев побега из СИЗО в Красноярском крае не было. Но недавно на свободу самовольно отправились пять заключенных, отбывающих наказание в колониях. Осужденные сбегали в основном по причинам семейного характера, объяснили в региональном ГУФСИН. При этом в ведомстве утверждают, что число беглецов не выбивается из статистики. Четверых заключенных уже вернули в колонии, еще одного сих пор разыскивают.
Фото предоставлено читателем Sibnovosti.ru
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