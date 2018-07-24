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В Якутии из-за подъема уровня реки закрыли федеральную автомагистраль
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В Якутии из-за подъема уровня реки закрыли федеральную автомагистраль 

Российская Газета 52 минуты назад
В Якутии на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй» в Мирнинском районе временно запретили движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Вилюй».
Магистраль пришлось перекрыть в связи с подъемом уровня воды в реке Малая Ботуобуйа. Водоем расположен в 1151 километрах от дороги.
Накануне А-331 «Вилюй» уже закрывалась по той же причине на несколько часов. Но вода спала и движение возобновили. Однако, сегодня ситуация на реке вновь показалась специалистам опасной.
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