В Якутии из-за подъема уровня реки закрыли федеральную автомагистраль

Якутии на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй» в Мирнинском районе временно запретили движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Вилюй».

Магистраль пришлось перекрыть в связи с подъемом уровня воды в реке Малая Ботуобуйа. Водоем расположен в 1151 километрах от дороги.

Накануне А-331 «Вилюй» уже закрывалась по той же причине на несколько часов. Но вода спала и движение возобновили. Однако, сегодня ситуация на реке вновь показалась специалистам опасной.