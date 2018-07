Россия, Америка и раздел Сирии

Соединённых Штатов. В связи с российско-американским планом по возвращению 1,7 миллиона сирийских беженцев в свои дома возникает один вопрос: началось ли сирийское урегулирование? Обычно возвращение беженцев в свои дома по всему миру предвещает окончание войны. В случае с Сирией возвращение 1,7 миллиона беженцев — это большой прорыв в политическом урегулировании. Это означает, что за исключением боевых действий в Дейр-эз-Зоре, Идлибе и на сирийском юге (несмотря на различия в их интенсивности) остальные районы страны практически «безопасны», согласно представлениям России

На самом деле не может идти речи ни о каком политическом урегулировании, несмотря на начало разработки маршрутов для возвращения беженцев в страну. До политического урегулирования ещё очень далеко, по крайней мере, об этом свидетельствует нынешняя атмосфера. Завершение конфликта не состоится ни в казахстанской Астане , ни в российском Сочи . Разумеется, урегулирование состоится в швейцарской Женеве. Русские прагматичны. Они хотят возвращения сирийцев и политического решения на условиях, которые бы защитили соглашения, подписанные ими с сирийским режимом, а также их устные договорённости с европейцами и американцами. Это может растянуть политические переговоры на долгие годы, но не отменяет необходимость выполнения трёх задач: прекращения огня, возвращения беженцев и восстановления страны. Их выполнение зависит от России и согласования с Соединенными Штатами, как продемонстрировал саммит в Хельсинки , прошедший в понедельник между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным

Важнейшим пунктом в российско-американском плане по возвращению сирийских беженцев является то, что он не подразумевает участие Турции или Ирана . При этом следует учитывать, что на территории Турции находятся около 3,5 миллионов сирийцев, в то время как Иран напрямую участвует в сирийском конфликте благодаря своим вооруженным группировкам и отрядам. Это означает, что российско-американское партнерство в решении вопроса о беженцах ближе к понятию сотрудничества и предшествует совместному участию в политическом урегулировании. Две страны хотят исключить региональных игроков из участия в решении этого вопроса, вместо того чтобы им его навязывать, принимая роль этих игроков как данность. Конечно, русские хотят, чтобы Башар Асад остался у власти, и, похоже, что американцы хотят того же. Когда Путин передал мяч Трампу, сказав, что он теперь на его стороне, имелось в виду то, что Трамп не будет выступать против сохранения Асада у власти, хотя ранее, до ударов по Сирии в апреле этого года, американский президент назвал его животным. Трамп — бизнесмен, который воспринимает навязанные решения как факт, если не навязывает их сам.

Помимо проблемы беженцев и политического урегулирования русские и американцы строят свои планы в отношении сирийской экономики. Понаблюдав за их действиями, можно заключить, что Соединённые Штаты и Россия будут ключевыми участниками процесса восстановления в Сирии, и через них будет осуществляться выдача лицензий зарубежным странам и компаниям. Нужно учесть, что американцы не смогут легко отказаться от сирийского востока, и русские не разрешат экспортировать через сирийское побережье. Участие в разделе Сирии демонстрирует, как работают американцы. В Ираке они сотрудничали с Ираном, а сегодня в Сирии они сотрудничают с Россией. Во всех случаях они остаются на переднем краю, извлекая экономические выгоды и отступая от политики в пользу Ирана в Ираке и России в Сирии. Это политика, которой американцы придерживаются со времён окончания холодной войны 1947-1991.