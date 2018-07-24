Михалков обвинил Ельцин-Центр в разрушении московского памятника

Речь идет об усадьбе Бобринских-Долгоруковых, которая была передана Фонду «Президентский центр Б. Н. Ельцина» в пользование в 2010 году. Михалков, в частности, припугнул зрителей передачи, что в Дом Бобринских «въедут люди, которые развалили армию, которые участвовали в обнищании народа, в разрушении производств, в продаже всего за копейки иностранному капиталу».

Особой критике кинорежиссер подверг строительство подземного паркинга, которое якобы проводится без предварительных археологических работ, и предположил, что после реконструкции усадьба будет фактически уничтожена. Однако, как уверяет пресс-служба Ельцин-Центра, на момент перехода прав собственности здание уже находилось в аварийном состоянии.

Судя по официальному ответу руководства Центра, на объекте проведен полный комплекс восстановительных работ, включая разработку проекта реставрации, археологические изыскания, укрепление фундамента и стен. При этом исторический облик памятника не был нарушен, уверяют в Ельцин-Центре, ссылаясь на наличие положительной госэкспертизы проекта и кураторство работ со стороны Управления делами президента РФ. Что касается паркинга — он, по словам сотрудников Центра, размещается вне границ основного здания.

"Остается напомнить г-ну Михалкову, что занятие журналистикой, в отличие от художественного творчества, требует как минимум изучения и проверки фактов. Иначе есть шанс рано или поздно получить повестку в суд по делу о клевете", — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит напомнить, что это уже не первое столкновение между Никитой Михалковым и Ельцин центром. В апреле 2017 года режиссер назвал мемориальный комплекс в честь первого президента России " Меккой для недовольных сегодняшним политическим строем". Как ранее сообщало «Уралинформбюро», Михалков обвинил Ельцин центр в романтизации 90-х годов и попытках «использовать молодежь втемную».

Ранее по теме: Михалков: Ельцин-Центр — Мекка для недовольных строем