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Трансляция: лекция об истории Пресненского района
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Трансляция: лекция об истории Пресненского района 

Mos.ru 54 минуты назад
Фото: Mos.ru
В сквере напротив историко-мемориального музея «Пресня» 24 июля состоится вторая лекция проекта «Уличный лекторий. Местная история». Ее прочитает краевед Денис Ромодин.
Одна из версий гласит, что название району дала небольшая речка Пресня, левый приток Москвы-реки. У нее было четыре пруда, устроенных при патриархе Иоакиме в 1683 году. К XVII веку берега уже были значительно заселены. Реку убрали в коллектор в 1908 году.
Второй сезон проекта «Уличный лекторий. Местная история» продлится с июля по сентябрь. Москвоведы, экскурсоводы и историки расскажут о разных районах города.
Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице 24 июля в 19:00.
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