Полосатая «Тройка» поступит в кассы метрополитена

Полосатый хищник украсит проездные метрополитена, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Новый дизайн «Тройки» должен напомнить о проблеме исчезновения амурских тигров. Этот хищник занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России

На лицевой стороне карты изображен затаившийся в траве амурский тигр. На оборотной — характерные для животного черно-оранжевые полосы.

"Тройка" с изображением амурской кошки поступит в кассы метрополитена с 29 июля. Ее выпуск приурочен к Международному дню тигра, который учрежден в 2010 году и с тех пор отмечается 29 июля.

По информации метрополитена, тираж полосатой «Тройки» ограничен, всего три тысячи экземпляров.

Для владельцев «Тройки» в июне была запущена программа лояльности. Пассажирам нужно зарегистрироваться в программе и использовать билет «Кошелек». С помощью карты можно теперь копить бонусы и получать скидки.