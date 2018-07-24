«Что делать?». Кипеть в скороварке, пока все не взорвется?

В этот день, …лет назад

Свое самое главное произведение «Что делать?», ставшее настольной книгой для многих поколений революционных радикалов (а ведь странный роман, согласитесь…), он написал, сидючи в тюрьме. Был одним из лидеров тайного общества «Земля и воля». Маркс и Энгельс даже называли Чернышевского «главой революционной партии»…

В. В. Набоков в «Даре» писал: «Правительство, — с одной стороны дозволяя Чернышевскому производить в крепости роман, а с другой — дозволяя Писареву, его соузнику, производить об этом же романе статьи, действовало вполне сознательно, с любопытством выжидая, что из этого получится…».

Памятник Николаю Чернышевскому на площади имени Чернышевского в СаратовеПри аресте у Чернышевского было найдены всякие революционные воззвания, откровенные дневниковые записи. И он тогда, как считает один из современных публицистов, и написал свой знаменитый роман… Как раз для того, чтобы реабилитировать себя в глазах следствия: дескать, записи в дневнике — это всего лишь заготовки к роману.

Возможно, что и так. Но это не меняет основной сути: правительство находилось тогда в полнейшей прострации. Оно не понимало, как бороться с этими людьми — десять заповедей мешали. А если без них? До этого министры дошли позднее. Даже слишком поздно, когда революционная «скороварка» уже вовсю кипела, пускала мощные струи пара, угрожая вот-вот взорваться (и взорвалась!).

Перефразируя Макиавелли, можно сказать: если уж и бить по революционерам, то так, чтобы от них осталось лишь мокрое место. И вот тут-то мы подходим к самому главному: кому бить-то? Министры были почти все сплошь с претензиями на либерализм. Прекраснодушие было полнейшим — и оттого ужаснейшим. Еще николаевский министр народного просвещения граф Уваров верно заметил историку Погодину: «Наши революционеры произойдут не из низшего сословия, они будут в красных и голубых лентах». Тут надо еще добавить, что эти обладатели лент еще будут попустительствовать радикалам.

А кто в эти пореформенные годы и позднее был кумиром прогрессивной молодежи и интеллигенции? Конечно же, Чернышевский. Далее по списку — Глеб Успенский. Последние 10 лет жизни он провел в психбольнице. Его дочь Вера стала женой террориста Савинкова. Дмитрий Писарев тоже лечился в психиатрической клинике. Он, в частности, писал, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь — пройденная ступень. И в один голос с Чернышевским называл пушкинские стихи «вздором и роскошью».

Петр Ткачев — якобинец русского революционного движения. Говорил, что «активное» меньшинство имеет право менять процесс развития общественной жизни, даже если это противоречит как предшествующим историческим предпосылкам, так и существующим условиям. (То есть, загоним человечество железной рукой в счастливое будущее. Думаете, только большевики считали этот постулат правильным? Отнюдь! Очень хорошо помню, как ныне покойный Борис Немцов высказывал похожие мысли: дескать, народ наш темный, его надо заставить). Ткачев умер в психиатрической больнице.

Страница конспекта Карла Маркса рукописи Н. Г. Чернышевского «Письма без адреса». Слева портрет ЧернышевскогоНародовольцы-террористы Ишутин, Каракозов, Худяков тоже были психически больными. Впрочем, метать бомбы в царя, даже не подумав о том, что при этом гибнут ни в чем не повинные люди, о доле которых народовольцы вроде бы как и пеклись, могут только психически больные.

Революционер Герман Лопатин. Он, кстати, пытался устроить побег Чернышевского из сибирской ссылки. При аресте у Лопатина обнаружили 11 листков тонкой бумаги с адресами и конспиративными записями. Физически сильный человек. Понадеялся на свою силу: кто-кто, а он-то успеет эти листочки уничтожить прежде того, как будет «повязан». Но вышло иначе… По этим «листочкам»-запискам потом арестовали 500 (!) человек.

Лопатина высоко ценил Маркс, правда, Ленин недолюбливал. Горький вспоминал о его тщеславии — о старых калошах, которые Лопатин специально надел на похороны умершего соратника. Дескать, чтоб все видели, как плохо живут «пламенные революционеры». А ведь я — «человек болезненный, ревматический»…

Или Александр Михайлов — член исполкома «Народной воли», его клички — «Дворник» и «Безменов». Решил сделать фотокарточки казненных народовольцев. В фотоателье его и арестовали. И он тут же сдал конспиративную квартиру — с картотекой, адресами, паролями и явками.

Из показаний цареубийцы Желябова: «Исполнительный комитет, поставив известное нападение (на Александра II, — ред.) ближайшей практической задачей, сделал… вызов добровольцев из всех боевых дружин. Итти на самопожертвование вызвалось, в итоге, 47 человек».

Конечно, несколько напоминает Хлестакова ("Можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!"), но, по своей сути, страшное признание: получается, что полсотни человек, если верить Ткачеву, были готовы лично убить Александра II, который как раз в это самое время разрабатывал проект первой конституции.

Рабочий кабинет писателя в музее-усадьбе Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889) Европа тоже помогала. По-своему. В те времена в Старом Свете старательно создавался образ русского революционера-романтика, готового пожертвовать жизнью за идеалы свободы и демократии и ради свержения «проклятого» царизма. Этот образ «лепили» не только европейские газетные щелкоперы, но и маститые литераторы: Уайльд (Вот уж неожиданно для такого эстета! Ан, нет! Состряпал цельную пьесу о Засулич — «Вера, или Нигилисты». Хотя ее ныне мало кто знает), Конан Дойль , Доде, Верн, Золя, Конрад… И сейчас тоже пишут. Конечно же, такие вещи «просто так» не делаются. Это стоит дорогого. Во всех смыслах.

И в заключение — афоризмы Чернышевского: «Личное счастье невозможно без счастья других», «Все доброе полезно, все дурное вредно». Если следовать его же теории «разумного эгоизма», то получается, что народовольцы, убивая царя, делали всеобщее добро? А если мы перевернем ситуацию? И скажем, что добро — это если бы Чернышевский со своим романом навсегда остался бы в Алексеевском равелине? А что? Просто маятник истории вдруг качнулся бы в другую сторону.

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