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Статус «Московский врач» начнут присваивать гастроэнтерологам, судмедэкспертам и клиническим фармакологам
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Статус «Московский врач» начнут присваивать гастроэнтерологам, судмедэкспертам и клиническим фармакологам 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: Москва24
Медики еще трех специальностей с осени 2018 г. смогут получить статус «Московский врач». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Этой осенью перечень медицинских специальностей, представителям которых присваивают статус «Московский врач», пополнится. Его смогут получить гастроэнтерологи, судебно-медицинские эксперты, а также клинические фармакологи. Пока статус «московский врач» присваивают представителям 17 специальностей. Всего в поликлиниках и стационарах департамента здравоохранения Москвы работает 332 таких специалиста», — говорится в сообщении.
Как уточнил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, пройти проверку теоретических и практических знаний и навыков для получения статуса «Московский врач» гастроэнтерологи и судебно-медицинские эксперты смогут с 1 сентября этого года. Кроме того, с 1 ноября получить его смогут и клинические фармакологи.
В настоящее время статус «Московский врач» можно по таким специальностям, как «терапия», «общая врачебная практика», «скорая медицинская помощь», «инфекционные болезни», «травматология», «анестезиология и реаниматология», «неврология», «психиатрия», «педиатрия», «лучевая диагностика», «кардиология», «акушерство и гинекология», «урология», «хирургия», «оториноларингология», «эндокринология», «дерматовенерология». В июле этого года «московскими врачами» стали 97 специалистов.
Почетный статус могут получить медработники с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации. Стаж работы по специальности у докторов, претендующих на такой статус должен быть не менее пяти лет. «Московским врачам», работающим в городской системе здравоохранения, ежемесячно выплачивается надбавка к заработной плате в размере 15 тыс. руб.
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