Читальный зал для слабовидящих губкинцев. Ещё один проект «Формулы хороших дел»

В Губкинском открыли читальный зал для людей с ограниченными возможностями здоровья «Чтение без границ», созданного при поддержке благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». В рамках проекта укомплектовали фонд зала и выполнили материально-техническое оснащение.

В рамках благотворительной программы закупили портативные устройства для чтения «Pearl». С помощью встроенной камеры они позволят воспроизводить текстовую информацию в звуковом формате. Для тех, кто пользуется линзами, приобрели очки «Big Vision», способные дать увеличение до 160%. Они удобны в носке, их можно надевать поверх обычных очков. Пользоваться новыми устройствами смогут не только посетители библиотеки, но и те, кого обслуживают на дому. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в отделе корпоративных коммуникаций АО «СибурТюменьГаз».

«Проект не только создаст комфортные условия для чтения, — рассказала методист центральной библиотеки Тамара Бренто. — Но и поможет слабовидящим читать любые книги и журналы, а также расширит наши возможности по обслуживанию данной группы пользователей».

В центральной библиотеке на презентации нового оборудования побывал глава города Сергей Бурдыгин.

«Сегодня нам представили уникальный для нашего города объект — читальный зал для слепых и слабовидящих людей. Этот проект Централизованной библиотечной системы города стал победителем конкурса «Формула хороших дел» и выиграл грант СИБУРа, — сказал он. — Искренне хочется поблагодарить компанию СИБУР, с которой нас связывает многолетняя практика сотрудничества, за действительно хорошие дела, которые вершатся на территориях присутствия компании. Ведь ежегодно участвуя в конкурсе, учреждения социальной сферы могут не только улучшить свою материально-техническую базу, но и создать комфортные условия для посетителей».

Ежегодно городские учреждения культуры успешно участвуют в конкурсе социально значимых проектов, который проводит компания в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Как сообщает пресс-служба главы города, в этом году губкинцы заслуженно получили пять грантов.

«Открытие читального зала позволит внести важный вклад в повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, — отметил советник генерального директора Сергей Виноходов. — Создание комфортной среды для жизни во всех регионах присутствия компании — одна из важных задач благотворительной программы СИБУРа».