Российско-китайский бизнес-инкубатор 2018 — серия встреч предпринимателей двух стран

20 финалистов. По 10 от Новосибирска и китайского города Чунцин . Здесь и начинающие предприниматели, и уже опытные бизнесмены. Перед этим прошли специальный отбор. 23 июля состоялась первая встреча. Цель у тех и других: выйти на иностранный рынок. Денис Кучерявенко представляет компанию, которая производит сибирскую косметику. Уверен, у них есть продукт, который точно заинтересует китайских потребительниц.

— Китаянки тратят примерно 300-500 юаней в месяц (это 3-5 тыс. руб. на наши деньги) на отбеливающие кремы. Наши кремы не только отбеливают — они на основе пробиотиков, и поэтому мы считаем, что сможем конкурировать и с французскими аналогами, и с японскими, которые представлены на китайском рынке, — сообщил представитель компании-производителя косметики Денис Кучерявенко.

Впрочем, для китайцев российский рынок — тоже лакомый кусок.

Россия имеет очень обширную территорию и обладает большим количеством ресурсов, из которых можно будет изготавливать различные товары. Из переработанного картофеля можно будет изготовить различную продукцию. Опять же зерно, — сообщил президент совета директоров компании по производству посуды (город Чунцин) Чжаохэй Цюй.

Но, рассказывают бывалые бизнесмены, выйти на международный рынок непросто. На это уходит несколько лет. Это мероприятие неслучайно назвали инкубатором. Благодаря ему первые договоры с иностранными компаниями удастся подписать уже через полгода. Обе стороны встречи расскажут, как ведут бизнес в их стране, поделятся идеями.

— Программа рассчитана на две недели. Это будет передача опыта. Здесь мы будем рассказывать им о ведении бизнеса в России, презентуем Новосибирскую область . Будет посещение районов, предприятий, объектов культуры, — сообщил руководитель Российско-Китайского бизнес-инкубатора в НСО Сергей Борисов

Впрочем, пусть событие и деловое, важен и культурный обмен. Главное подружиться. Две недели бизнесмены будут заниматься в Новосибирске. Затем столько же — в китайском городе Чунцин. Там они смогут встретиться с крупными компаниями из необходимых отраслей и найти инвесторов для своих проектов.