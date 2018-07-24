Саранча атакует Казахстан из-за жары

Казахстане из-за жары наблюдается нашествие саранчи. На борьбу с ней в этом году в республике выделено почти 4 млн долларов, передает «МИР 24».

Насекомых уничтожают пестицидами. Для их опрыскивания задействовано больше 500 единиц техники, в том числе самолеты и сверхлегкая авиация. В настоящее время большинство сельскохозяйственных угодий уже защищено от вредителей.

«В настоящее время химические обработки против стадных видов саранчовых вредителей практически завершены, из запланированных 1,9 млн га обработки проведены на площади 1,6 млн га. Самое главное, что в текущем году не было зафиксировано повреждений сельскохозяйственных культур саранчовыми вредителями», — отметила председатель комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Ажар Каджибекова.

Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. На приграничных территориях республики саранчу уничтожают совместно с Китаем

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