РПЦ не поддержала идею сохранения продажи пива на стадионах

Русской православной церкви не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах, передает НСН.

"Мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом", — заявил представитель Московского патриархата Валерий Доронкин.