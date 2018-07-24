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РПЦ не поддержала идею сохранения продажи пива на стадионах
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РПЦ не поддержала идею сохранения продажи пива на стадионах 

Газета.Ru 1 час назад
В Русской православной церкви не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах, передает НСН.
"Мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом", — заявил представитель Московского патриархата Валерий Доронкин.
С идеей сохранения реализация пива на стадионах после окончания Чемпионата мира 2018 года обратился к Владимиру Путину глава Татарстана Рустам Минниханов. В Совете муфтиев России ранее также не поддержали возможную отмену запрета на употребление пива на стадионах.
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