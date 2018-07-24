Леопард вмешался в драку двух антилоп, но остался ни с чем. Видео 

Посетители национального парка Крюгера в ЮАР стали свидетелями драки двух импал, которая едва не обернулась трагически для обоих. Видео случившегося опубликовано на YouTube-канале южноафриканского заповедника.
На кадрах два самца устроили настоящую битву, не обращая внимания на присутствие туристов. В разгаре драки из кустов внезапно появился леопард, выжидавший удобный момент для атаки. Антилопы едва успели избежать неминуемой смерти, разбежавшись в последний момент в разные стороны.
Оставшийся на дороге хищник некоторое время находился в раздумье, выбирая в какую сторону ему бежать, а затем скрылся в кустах.
А в сафари-парке Танзании туристы сняли на видео фантастический прыжок леопарда вслед за улетающей птицей.