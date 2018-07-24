Красноярец получил 30 тысяч рублей за поимку сбежавшего заключенного 

Красноярец Анатолий Яценко получил благодарственное письмо и 30 тысяч рублей за помощь в поимке сбежавшего из колонии Вячеслава Стецика. 23-летний заключенный в конце июня самовольно ушел из ИК-16 в поселке Миндерла Сухобузимского района.
34-летний сотрудник Росгвардии сообщил руководству ГУФСИН, где скрывается заключенный. 4 июля беглеца удалось задержать в Красноярске.
«Я думаю, что каждый на моем месте поступил бы так же. Преступник должен отбыть назначенное судом наказание», — заявил Анатолий Яценко.
Врио начальника ГУФСИН Виталий Васильев лично поблагодарил мужчину за активную гражданскую позицию.
Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю