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Торговым сетям могут запретить возвращать производителям нераспроданный товар
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Торговым сетям могут запретить возвращать производителям нераспроданный товар 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Ретейлерам могут полностью запретить возврат тех продуктов, которые им не удалось сбыть в определённый срок. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на заседании 24 июля.
Документ предлагает запретить магазинам возвращать на предприятия-изготовители продукты с истёкшим сроком годности, к которым относятся скоропортящиеся колбасы, сыры и молочная продукция. Инициатором законопроекта о запрете является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По словам депутата, несмотря на вполне качественное действующее законодательство о торговле, владельцы торговых сетей умудряются найти там возможность для возврата просроченных товаров поставщикам.
Только потери в хлебопекарной промышленности составляют 3 миллиона тонн высококачественной пшеницы и ржи ежегодно. Торговые сети в отдельных случаях возвращают хлебопекарным предприятиям около 50 процентов продукции, производителям мяса — около 30 процентов. При этом потери пекарей от возврата продукции достигают 80 миллиардов рублей в год по всей стране.
Ранее Минпромторг поддержал такую концепцию законопроекта. Но при этом в ведомстве отметили, что инициатива вице-спикера Госдумы Ирины Яровой требует доработки.
«Я думаю, просто надо определить группы товаров, по которым это условие должно быть обязательным. И надо понимать, что многие производители заинтересованы в том, чтобы поставить более широкий ассортимент товаров, даже если он не будет продаваться, чтобы привлечь внимание к самому бренду», — сообщил замминистра торговли Виктор Евтухов.
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