Торговым сетям могут запретить возвращать производителям нераспроданный товар

Ретейлерам могут полностью запретить возврат тех продуктов, которые им не удалось сбыть в определённый срок. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на заседании 24 июля.

Документ предлагает запретить магазинам возвращать на предприятия-изготовители продукты с истёкшим сроком годности, к которым относятся скоропортящиеся колбасы, сыры и молочная продукция. Инициатором законопроекта о запрете является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая . По словам депутата, несмотря на вполне качественное действующее законодательство о торговле, владельцы торговых сетей умудряются найти там возможность для возврата просроченных товаров поставщикам.

Только потери в хлебопекарной промышленности составляют 3 миллиона тонн высококачественной пшеницы и ржи ежегодно. Торговые сети в отдельных случаях возвращают хлебопекарным предприятиям около 50 процентов продукции, производителям мяса — около 30 процентов. При этом потери пекарей от возврата продукции достигают 80 миллиардов рублей в год по всей стране.

Ранее Минпромторг поддержал такую концепцию законопроекта. Но при этом в ведомстве отметили, что инициатива вице-спикера Госдумы Ирины Яровой требует доработки.