Госдума в окончательном чтении приняла сразу несколько важных законов 

Госдума приняла в третьем чтении закон об изучении родного языка в школе. Ранее русский язык преподавали только как государственный, что вызвало жаркие дискуссии в обществе. Теперь решение за родителями учеников. Напомню, некоторые национальные республики критиковали этот законопроект, и для его доработки в Госдуме была создана специальная группа. Еще один закон, который сегодня приняли депутаты, — о регистрации новых автомобилей без посещения Госавтоинспекции. Поставить машину на учет у официального дилера можно было и раньше, но только с доверенностью — теперь она не нужна. Предельные цены на получение номеров установит антимонопольная служба. От идеи проводить аукционы «красивых» номеров парламентарии решили отказаться.