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Госдума в окончательном чтении приняла сразу несколько важных законов
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Госдума в окончательном чтении приняла сразу несколько важных законов 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Госдума приняла в третьем чтении закон об изучении родного языка в школе. Ранее русский язык преподавали только как государственный, что вызвало жаркие дискуссии в обществе. Теперь решение за родителями учеников. Напомню, некоторые национальные республики критиковали этот законопроект, и для его доработки в Госдуме была создана специальная группа. Еще один закон, который сегодня приняли депутаты, — о регистрации новых автомобилей без посещения Госавтоинспекции. Поставить машину на учет у официального дилера можно было и раньше, но только с доверенностью — теперь она не нужна. Предельные цены на получение номеров установит антимонопольная служба. От идеи проводить аукционы «красивых» номеров парламентарии решили отказаться.
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