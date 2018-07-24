Ещё
Госдума поддержала проект о запрете возврата поставщику непроданных продовольственных товаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума поддержала проект о запрете возврата поставщику непроданных продовольственных товаров 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести запрет на возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока.
Согласно действующему законодательству, торговым сетям запрещено навязывать поставщикам условия о возврате продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ.
«Однако запрет навязывания не обеспечивается равноправием сторон. Возврат нереализованной продукции требует доказывания факта навязывания, что с учетом неравного с торговыми сетями экономического положения является заведомо невыполнимым условием для производителя. Такой обременительный подход сформировал негативную правоприменительную практику, наносящую колоссальный вред экономическим интересам и прямой ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу», — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы законодательной инициативы предлагают данное положение (о запрете навязывания условий о возврате товаров — прим. Агентства «Москва») законодательства исключить и ввести новое, которое предусматривает запрет на заключение договора, содержащего условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока.
«Принятие закона позволит создать дополнительные условия, стимулирующие развитие отечественного производства и обеспечение продовольственного рынка качественными продуктами, а также восстановить социальную справедливость, как в отношении покупателей, так и производителей, отвечающую нормальной логике договорных отношений», — уточняют авторы.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой.
Агентство «Москва»: последние новости
Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в Подмосковье СК начал проверку информации о получении двумя девушками химических ожогов в Москве от воды из кулера Мавзолей В.Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 28 июля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам306
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой24
Путин дал добро на новый мегамост614
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть59
Бузова попала в аварию61
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение