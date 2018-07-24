Госдума поддержала проект о запрете возврата поставщику непроданных продовольственных товаров

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести запрет на возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока.

Согласно действующему законодательству, торговым сетям запрещено навязывать поставщикам условия о возврате продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ

«Однако запрет навязывания не обеспечивается равноправием сторон. Возврат нереализованной продукции требует доказывания факта навязывания, что с учетом неравного с торговыми сетями экономического положения является заведомо невыполнимым условием для производителя. Такой обременительный подход сформировал негативную правоприменительную практику, наносящую колоссальный вред экономическим интересам и прямой ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законодательной инициативы предлагают данное положение (о запрете навязывания условий о возврате товаров — прим. Агентства «Москва» ) законодательства исключить и ввести новое, которое предусматривает запрет на заключение договора, содержащего условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока.

«Принятие закона позволит создать дополнительные условия, стимулирующие развитие отечественного производства и обеспечение продовольственного рынка качественными продуктами, а также восстановить социальную справедливость, как в отношении покупателей, так и производителей, отвечающую нормальной логике договорных отношений», — уточняют авторы.