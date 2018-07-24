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В столичном регионе ожидается ухудшение погоды
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В столичном регионе ожидается ухудшение погоды 

Газета.Ru 1 час назад
Циклон, центр которого расположился над Украиной, надвигается на столичный регион, передает НСН.
Синоптики подчёркивают, что в регионе ожидается усиление ветра — местами его порывы могут составить до 15 м/с. Максимальная температура воздуха — 22 градуса выше ноля.
Между тем, ранее сегодня стало известно, что в столице установится длительный период 30-градусной жары. Метеорологи подчёркивают, что она придёт на смену так называемой «циклонической депрессии». Температура в Москве и области начнёт повышаться со среды, и уже к воскресенью ртутные столбики термометра могут достигнуть отметки +32.
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