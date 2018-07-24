В столичном регионе ожидается ухудшение погоды

Циклон, центр которого расположился над Украиной , надвигается на столичный регион, передает НСН.

Синоптики подчёркивают, что в регионе ожидается усиление ветра — местами его порывы могут составить до 15 м/с. Максимальная температура воздуха — 22 градуса выше ноля.