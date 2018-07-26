В Минэкономразвития рассказали, кто профинансирует строительство моста на Сахалин

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал журналистам в кулуарах форума БРИКС , что строительство моста на Сахалин, скорее всего, в основном будет профинансировано из бюджета РЖД

"Теоретически есть два источника — бюджет и РЖД. Это очевидно, что основная часть будет точно из бюджета РЖД", — приводит его слова ТАСС

При этом он отметил, что уже существует примерное понимание стоимости проекта, однако сумму называть не стал.

В мае бывший министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что о сроках создания железнодорожного перехода на Сахалин с материковой части России говорить преждевременно, однако уже сейчас можно сказать, что на реализацию проекта понадобится несколько сотен миллиардов рублей.

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