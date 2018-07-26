Ещё
В Минэкономразвития рассказали, кто профинансирует строительство моста на Сахалин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа

В Минэкономразвития рассказали, кто профинансирует строительство моста на Сахалин 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал журналистам в кулуарах форума БРИКС, что строительство моста на Сахалин, скорее всего, в основном будет профинансировано из бюджета РЖД.
"Теоретически есть два источника — бюджет и РЖД. Это очевидно, что основная часть будет точно из бюджета РЖД", — приводит его слова ТАСС.
При этом он отметил, что уже существует примерное понимание стоимости проекта, однако сумму называть не стал.
В мае бывший министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что о сроках создания железнодорожного перехода на Сахалин с материковой части России говорить преждевременно, однако уже сейчас можно сказать, что на реализацию проекта понадобится несколько сотен миллиардов рублей.
Новости по теме: Путин высказал свое мнение о строительства моста на Сахалин
Свободная пресса: последние новости
Ведущая «Орла и Решки» выходит замуж за экс-солиста группы «Smash» На Новороссийск надвигается мощный смерч Сможет ли ЦРУ заразить Путина раком во время визита в США
Комментарии  Ещё 83 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР71
С Крымским мостом может произойти страшное404
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями167
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение