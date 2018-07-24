Губернатор Сахалинской области рассказал о значимости строительства моста на остров

«Мы сегодня вынуждены завозить все практически стройматериалы, мы завозим зерно с материка, оборудование, мебель, инвентарь, что на 20-30% повышает стоимость этих изделий, это сказывается на стоимости жизни, квадратного метра жилья, на стоимости всех услуг, поэтому для нас прямая связь с материком — это уменьшение стоимости проживания на Сахалине. Безусловно, это одна из важнейших составляющих… Это возможность сахалинцам иметь помимо авиасообщения — автомобильное, железнодорожное. Это другой уровень путешествий, другие возможности, с учётом того, что жители Сахалина, особенно работники бюджетной сферы, имеют возможность раз в два года выезжать на материк за счёт средств субъекта или предприятия, у нас в летние месяцы напряжённая ситуация с билетами. Это дополнительная работа нашим транспортникам. Это развитие Хабаровского края , по которому пройдёт железная и автомобильная дороги, возможности расширения Байкало-Амурской магистрали. Это мега-проект, который нужен нашего региону, Дальнему Востоку, стране», — отметил Кожемяко.

При этом губернатор добавил, что сначала нужно «просчитать экономическую эффективность».

«Как сказал наш президент, затраты немалые, надо всё просчитать. Потом руководство страны должно принять решение, мы, конечно, поддержим такие проекты. Страна развивается, решает главные задачи — инфраструктурные. У государства есть возможность, есть опыт и компетенции, очень важно иметь единую транспортную сеть», — заключил Кожемяко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин. Об этом он сказал в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.