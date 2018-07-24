Ещё
Губернатор Сахалинской области рассказал о значимости строительства моста на остров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Губернатор Сахалинской области рассказал о значимости строительства моста на остров 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Тихоокеанкское информационное агенство "Острова"
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко после встречи с президентом Владимиром Путиным прокомментировал в беседе с RT возможность строительства моста на Сахалин.
«Мы сегодня вынуждены завозить все практически стройматериалы, мы завозим зерно с материка, оборудование, мебель, инвентарь, что на 20-30% повышает стоимость этих изделий, это сказывается на стоимости жизни, квадратного метра жилья, на стоимости всех услуг, поэтому для нас прямая связь с материком — это уменьшение стоимости проживания на Сахалине. Безусловно, это одна из важнейших составляющих… Это возможность сахалинцам иметь помимо авиасообщения — автомобильное, железнодорожное. Это другой уровень путешествий, другие возможности, с учётом того, что жители Сахалина, особенно работники бюджетной сферы, имеют возможность раз в два года выезжать на материк за счёт средств субъекта или предприятия, у нас в летние месяцы напряжённая ситуация с билетами. Это дополнительная работа нашим транспортникам. Это развитие Хабаровского края, по которому пройдёт железная и автомобильная дороги, возможности расширения Байкало-Амурской магистрали. Это мега-проект, который нужен нашего региону, Дальнему Востоку, стране», — отметил Кожемяко.
При этом губернатор добавил, что сначала нужно «просчитать экономическую эффективность».
«Как сказал наш президент, затраты немалые, надо всё просчитать. Потом руководство страны должно принять решение, мы, конечно, поддержим такие проекты. Страна развивается, решает главные задачи — инфраструктурные. У государства есть возможность, есть опыт и компетенции, очень важно иметь единую транспортную сеть», — заключил Кожемяко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин. Об этом он сказал в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.
RT на русском: последние новости
Крупный камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме В Севастопольской бухте начались общие тренировки к параду в честь Дня ВМФ На Алтае прокуратура организовала проверку после видеоролика с убийством котёнка девочкой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост336
Умер советник Путина31
Россиян лишат желания иметь валюту146
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды19
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение